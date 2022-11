Holzwickeder SC zieht 2. Mannschaft aus der Bezirksliga zurück Nach Viktoria Kirchderne steht der zweite Absteiger aus der Bezirksliga 8 fest.

Vor vier Wochen zog sich Kirchderne zurück. Nach Abschluss der Hinrunde am vorigen Wochenende wird auch der Holzwickeder SC II ab sofort nicht mehr an den Start gehen. Dieser ist abgeschlagenes Schlusslicht und stand bereits mit mehr als einem Bein in der Kreisliga A.

Der Verein teilte am Abend mit: "Aufgrund der anhaltenden Personalprobleme zieht der HSC seine U23 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Bezirksliga Staffel 8 zurück. Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich. Leider standen zuletzt nur noch wenige Spieler vom ursprünglichen Kader zur Verfügung, deshalb ist dieser Schritt nicht zu verhindern, da der Spielbetrieb so nicht weiter aufrecht erhalten werden kann. Das gilt bereits für das kommende Auswärtsspiel am 04.12.2022 in Lünen-Alstedde."

Gewinner des Rückzugs ist Aufsteiger Eving Selimiye Spor, gegen die der HSC II die einzigen drei Punkte der Saison eingefahren hatte. Evings Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz verdoppelte sich von drei auf sechs Punkte.