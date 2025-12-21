Holzwickeder SC: OL-Rückkehr im Auge - Coach erhält Vertrag bis 2028

Der Holzwickeder SC konnte sich - im Gegensatz zum Beispiel zur Hammer SpVg, die in die Landesliga durchgereicht wurde - nach dem Abstieg aus dem westfälischen Amateuroberhaus im Sommer 2022 sofort stabilisieren und Platzierungen im oberen Tabellendrittel der Westfalenliga 2 einfahren. Auch in der laufenden Spielzeit ist der HSC vorne dabei und zur Winterpause bei sechs Punkten Rückstand noch im Aufstiegskampf.
Ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist seit anderthalb Jahren der 45-jährige Cheftrainer Kurtulus Öztürk, mit dem der Vertrag kurz vor Weihnachten langfristig bis 2028 verlängert wurde.
Der Sportliche Leiter Tim Harbott sagt gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger": „Er ist der richtige Mann für uns. Kutte spricht die Sprache der Spieler und entwickelt sie auf die nächsthöhere Stufe. Dies passt perfekt zum Konzept des Holzwickeder SC, junge Spieler zu fördern."
Die Rückkehr in die Oberliga ist durchaus ein Thema, wie Harbott angibt: "Wir planen für beide
Ligen. Sollten die Rahmenbedingungen stimmen und die Unterstützung der Sponsoren weiterhin gegeben sein, bleibt der Aufstieg ein erklärtes Ziel."