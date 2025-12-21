Holzwickeder SC: OL-Rückkehr im Auge - Coach erhält Vertrag bis 2028

Der Holzwickeder SC konnte sich - im Gegensatz zum Beispiel zur Hammer SpVg, die in die Landesliga durchgereicht wurde - nach dem Abstieg aus dem westfälischen Amateuroberhaus im Sommer 2022 sofort stabilisieren und Platzierungen im oberen Tabellendrittel der Westfalenliga 2 einfahren. Auch in der laufenden Spielzeit ist der HSC vorne dabei und zur Winterpause bei sechs Punkten Rückstand noch im Aufstiegskampf.

Ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist seit anderthalb Jahren der 45-jährige Cheftrainer Kurtulus Öztürk, mit dem der Vertrag kurz vor Weihnachten langfristig bis 2028 verlängert wurde.