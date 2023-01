Holzwickeder SC lässt sich Gomez Dimas-Abgang gebührend bezahlen Lange stand quasi fest, dass sich der talentierte Offensivmann Andres Gomez Dimas in der Winterpause beim Westfalenligisten Holzwickeder SC verabschiedet.

Auch der heimische Oberligist ASC 09 Dortmund hatte Interesse. Der Aplerbecker Sportliche Leiter Samir Habibovic kommentiert die öffentlich nicht bekannte Ablöse in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" wie folgt: "So eine Summe zahlen wir nicht, die habe ich noch nie für einen Spieler bezahlt." Auch der eigentlich verhältnismäßig finanzstarke Siegerländer Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn wurde zuletzt mit dem 24-jährigen Kolumbianer in Verbindung gebracht.

In der Homberger Pressemitteilung wird nicht groß über Geld geredet. "Wir sind sehr froh, dass diese Verpflichtung geklappt hat bedanken uns ausdrücklich beim Holzwickeder Sport Club für die fairen Gespräche bezüglich der Vertragsaufhebung. Wir freuen uns, dass sich Andres für uns entschieden hat", so der VfB-Abteilungsleiter Wolfgang Graf.

Gomez Dimas wurde beim Olympiakos Soccer Club Washington DC, der US-Fußballakademie des griechischen Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers Olympiakos Piräus, ausgebildet und war vor einem Jahr von den Howard Bisons (Howard University) aus Washington nach Deutschland gekommen. In der Oberliga-Rückrunde hat der offensive Mittelfeldspieler sieben Tore in sechs Spielen erzielt und war auch in der Westfalenliga-Hinrunde mit acht Treffern der offensivstärkste Holzwickeder.