Holzwickeder SC gibt Verlängerung mit einem Dutzend Spielern bekannt

Felix Hacker steht auch in Zukunft im Tor des Holzwickeder SC. – Foto: Javad Mohammadpour

Nachdem der Holzwickeder SC kurz vor Weihnachten die Verlängerung mit Cheftrainer Kurtulus Öztürk unter Dach und Fach gebracht hatte, gibt der Westfalenligist seit Ende Januar nach und nach die ersten Verlängerungen im Kader bekannt. Bei den zwölf Akteuren, die dem HSC bislang ihre Zusage gegeben haben, handelt es sich um:

seinen Ersatzmann Orlando Stockhecke (21), kam 2023 von U19-Westfalenligist Hombrucher SV, seitdem 14 Spiele für den HSC

Stammtorhüter Felix Hacker (25), kam 2023 von Landesligist BSV Menden, seitdem 56 Spiele für den HSC

Jan Nielinger (25), kam 2022 von Westfalenliga-Absteiger BV Westfalia Wickede, seitdem 55 Spiele und fünf Tore für den HSC

Abwehrchef und Kapitän Dean Müsse (28), kam 2022 von Landesligist BSV Menden, seitdem 77 Spiele und ein Tor für den HSC

Michael Vrljic, kam 2024 von Westfalenligist Lüner SV, seitdem 37 Spiele und zwei Tore für den HSC

Mittelfeld

Nick Adamski, rückte 2024 aus der eigenen U19 in den Westfalenliga-Kader, wurde aber allerdings von mehreren Verletzungen ausgebremst, zehn Spiele für den HSC

Nils Bartke (24), kam 2024 von Westfalenliga-Absteiger TuS Haltern, seitdem 44 Spiele und vier Tore für den HSC

Lokman Erdogan (29), kam 2025 von Westfalenliga-Absteiger Lüner SV, seitdem neun Spiele und ein Tor für den HSC

Nazarii Kovalenko, kam 2025 von Landesligist SuS Kaiserau, seitdem 16 Spiele und ein Tor für den HSC

Maurice Majewski (25), kehrte 2021 von Westfalenligist SC Neheim zu seinem Jugendverein zurück, seitdem 117 Spiele und 19 Tore für den HSC

Angriff

Maurcie Modrzik, kam 2024 von Landesligist Werner SC, seitdem 44 Spiele und 24 Tore für den HSC

Leo Mayka (25), kam 2025 von Landesligist Königsborner SV, seitdem 15 Spiele und vier Tore für den HSC

Verstärkung im Trainerteam, ein Abgang fix

Erhalten bleibt dem Holzwickeder SC auch Co-Trainer Stefan Wustlich und Torwart-Trainer Sascha Samulewicz. Ergänzt wird das Gespann ab sofort auch von Louis Petersmann, der vom Teammanager zum neuen Co-Trainer avanciert.

Verlassen wird den HSC zum Saisonende definitiv Michael Kuhfeld. Der Abwehrmann kehrt nach zwei Spielzeiten zu seinem Ex-Club VfR Sölde in die Bezirksliga zurück.