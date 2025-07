Holzwickeder SC: Abwehrtalent kommt aus der U19-Bundesliga

Der Holzwickeder SC, der unter einigen Trainern zu den Top-Anwärtern auf die Meisterschaft in der Westfalenliga Staffel 2 zählt , hat sich in der Defensive mit einem entwicklungsfähigen Talent verstärkt und sich dabei in der höchsten deutschen Juniorenspielklasse bedient. Aus der U19 des SC Paderborn 07 wechselt Anton Ruso (19) nach Holzwickede.

Wie HSC-Coach Kurtulus Öztürk den "Ruhr Nachrichten" schildert, hat der Coach selbst den Kontakt zum jungen Ukrainer hergestellt: "Ich habe ja ein gutes Netzwerk und wusste, dass er ein Dortmunder Junge ist und nicht soweit weg von uns wohnt." Ruso kickt seit 2022 in Deutschland, zuerst in der U17 von RW Essen und nach einem Jahr beim TSC Eintracht Dortmund seit 2024 in Paderborn. Zuvor lief der gelernte Innenverteidiger in seiner Heimat sogar für den Nachwuchs des ukrainischen Rekordmeisters, Shakhtar Donetsk, auf.

In Holzwickede will man den 19-Jährigen aber nicht zu schnell überhitzen. "Er ist erst seit zwei Monaten aus einem Kreuzbandriss raus. Wir müssen beachten, dass er lange verletzt war, was aber nicht schlimm ist. Seine Spielzeit wird er bekommen", so Öztürk weiter. Zu seinem Debüt kam Ruso bereits. Beim 5:0-Erfolg im Kreispokal über B-Ligist SV Afferde stand Ruso die vollen 90 Minuten lang auf dem Platz. Und auch beim Spiel um Platz 3 im Hecker-Cup kam er zum Einsatz. "Ich habe das Gefühl, dass es gut passt vom Gesamtpaket", glaubt Öztürk. "Für uns ist es irgendwo auch eine typische Verpflichtung. Er kommt gerade erst aus der U19 und hat noch viel Entwicklungspotenzial. Er wirkt für sein Alter aber auch schon relativ weit."