Holzschwanger SV U19: „Wir sind in der neuen Liga konkurrenzfähig“

Trainer Jürgen Partsch von der U19 des Holzschwanger SV äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung mit hochklassigen Turnieren, zur stabilisierten Vorrunde in der Verbandsstaffel nach schwierigen Startwochen, zur Konkurrenzfähigkeit in der neuen Liga und zur klaren Mission Klassenerhalt.

Die Holzschwanger SV U19 startet Mitte Januar in die Vorbereitung. „Wir starten Mitte Januar wieder in die Vorbereitung“, sagt Trainer Jürgen Partsch. Über den Jahreswechsel ist sein Team bereits gefordert: „Über den Jahreswechsel spielen wir einige hochklassige Turniere und nehmen wieder an der Futsal Liga teil, bei der wir im Vorjahr das Final Four erreicht haben.“ Auch Test- und Pflichtspiele stehen früh an. „Neben einem Testspiel gegen den SSV Ulm 1846 steht am 21.02.26 das WFV-Pokal-Achtelfinale gegen die SG Sonnenhof Großaspach auf dem Programm.“ Eine Woche später wird es wieder ernst im Ligabetrieb: „Ehe es eine Woche später in Fellbach wieder um Punkte geht.“

Den bisherigen Saisonverlauf ordnet Partsch realistisch ein. „Wir befinden uns auf einem Nichtabstiegsplatz. Von daher kann man die Vorrunde durchaus als erfolgreich bewerten.“ Der Weg dorthin war jedoch nicht geradlinig. „Wir mussten zwar am Anfang etwas Lehrgeld bezahlen und zwei deftige Niederlagen einstecken.“ Im weiteren Verlauf folgte jedoch die Anpassung: „Danach haben wir uns aber an das Tempo und die Härte anpassen können und alle Spiele relativ offen gestalten können.“

Konkurrenzfähig in neuer Umgebung

Besonders positiv bewertet der Trainer die Entwicklung seines Teams in der neuen Spielklasse. „Wir sind in der neuen Liga konkurrenzfähig. Das ist schön zu sehen und war nicht unbedingt zu erwarten.“ Daraus leitet sich auch der Anspruch für die Rückrunde ab. „In der Rückrunde wollen wir den ein oder anderen Punkt mehr holen und somit den Klassenerhalt in trockenen Tüchern packen.“

Keine größeren Probleme im Kader

Größere Schwierigkeiten sieht Partsch aktuell nicht. „Zum Glück sind keine größeren Probleme aufgetreten.“ Die Mannschaft konnte sich trotz der Anfangsrückschläge stabilisieren und kontinuierlich weiterentwickeln.

Mission Klassenerhalt klar formuliert

Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist eindeutig. „Besser werden, einfache Tore verhindern und weiterhin mit ganz viel Spaß die Mission Klassenerhalt in Angriff nehmen.“ Personell bleibt alles unverändert: „Keine Zu- oder Abgänge“, stellt Partsch klar.

Favoritenrolle in der Liga

Beim Blick auf die Konkurrenz legt sich der Trainer fest. „Der SSV Reutlingen wird sich wohl durchsetzen.“ Dahinter sieht er weitere starke Teams: „Dahinter sehe ich den FC Esslingen und den VfR Heilbronn.“