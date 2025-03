Holzschwang wird von Neu-Ulm mit 0:7 gedemütigt, Ekstase in Eggingen

Die SG Öpfingen und der SV Asselfingen trennten sich in einer umkämpften Partie mit 2:2. Die Gäste legten stark los und führten nach Toren von Jens Stöckle (13.) und Marcel Wiesner (30.) mit 2:0. Doch die Hausherren kämpften sich zurück: Robin Stoß verkürzte in der 71. Minute, bevor Jannik Lehner (77.) den Ausgleich erzielte. In der Schlussminute vergab Marcel Siegler einen Strafstoß und verpasste so den möglichen Heimsieg.

Der SC Staig (2.) blieb auch im 16. Spiel ungeschlagen, musste sich aber bei der SGM Senden-Ay mit einem torlosen Remis zufriedengeben. In einer intensiven Partie gab es wenige klare Chancen. In der Schlussminute vergab Finn Annabring einen Strafstoß, was den Gästen die Möglichkeit auf einen knappen Sieg nahm. Kurz darauf sah Benjamin Aigner von Senden-Ay die Gelb-Rote Karte (90.).

Der TSV Langenau (4.) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann souverän mit 3:0 beim Tabellenletzten SV Ringingen. Timo Bemsel brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (36.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Daniel Dewein (47.), der in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte.

Der SV Offenhausen (5.) legte einen Blitzstart hin und führte bereits nach 15 Minuten mit 3:0. Filip Sapina (7., Foulelfmeter), Kalle Politz (8.) und Konstantin Haimerl (15.) trafen für die Gastgeber. Die SG Altheim (11.) zeigte jedoch Moral und kam durch zwei verwandelte Elfmeter von Dominik Späth (31., 38.) wieder heran. Trotz starker zweiter Hälfte der Gäste blieb es beim 3:2 für Offenhausen.

Der SV Jungingen (10.) feierte einen knappen 2:1-Auswärtssieg bei SW Donau (7.). Dennis Strobel brachte die Gäste in Führung (22.), doch Lukas Ottenbreit glich für die Hausherren aus (66.). In der 84. Minute sorgte Marco Wind mit seinem Treffer für die Entscheidung zugunsten von Jungingen.

Der FV Asch-Sonderbuch (9.) konnte sich in Westerheim (6.) mit 2:1 durchsetzen. Lars Folcz erzielte früh das 1:0 (11.), bevor Florian Schmeißer auf 2:0 erhöhte (61.). In einer hektischen Nachspielzeit verwandelte Thorsten Rieck einen Foulelfmeter für Westerheim (90.+7), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

Der TSV Neu-Ulm (1.) ließ im Heimspiel gegen die SGM Aufheim Holzschwang (3.) keine Zweifel an seiner Klasse aufkommen und feierte einen eindrucksvollen 7:0-Sieg. Bereits zur Halbzeit stand es nach Treffern von Patrick Hanisch (9.), Benjamin Klingen (36.), Oliver Schlotter (42.) und Maximilian Gross (45.+1) 4:0. In der zweiten Hälfte legten Felix Hörger (70.), Lucas Torres Consiglio (89.) und Alexander Nikiforov (90.) nach. Die Gäste spielten ab der 53. Minute in Unterzahl, nachdem Fabian Knauer Gelb-Rot gesehen hatte.

Einen wichtigen Heimsieg feierte der SV Eggingen (13.) gegen den TSV Blaustein (14.). Marco Brumeisl brachte die Gastgeber in Führung (45.+2), doch Max Schmid glich in der 62. Minute aus. In der Nachspielzeit sicherte Tim Hehnle (90.+4) den umjubelten 2:1-Erfolg für Eggingen.

