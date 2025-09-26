Holzschwang will gegen Westerheim oben angreifen, was macht Öpfingen?

Die Bezirksliga Donau/Iller geht in ihren 7. Spieltag – und der hat es in sich: Der TSV Kettershausen-Bebenhausen und die SGM Senden-Ay stehen sich im direkten Kellerduell gegenüber. Tabellenführer SG Öpfingen reist als ungeschlagene Mannschaft zum SV Eggingen, während der SV Westerheim den Vierten SGM Aufheim Holzschwang empfängt.

Morgen, 17:00 Uhr SW Donau SW Donau TSV Blaustein Blaustein 17:00 PUSH



Für beide Mannschaften steht im direkten Duell viel auf dem Spiel, denn sowohl SW Donau als auch der TSV Blaustein konnten bislang nur einen Sieg einfahren. Während Donau vor allem defensiv große Probleme offenbart hat und bereits 28 Gegentreffer hinnehmen musste, tat sich Blaustein bislang vor allem mit fehlender Durchschlagskraft im Angriff schwer. Ein Erfolg in diesem Kellerduell wäre für beide Vereine Gold wert, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht völlig zu verlieren. Der Druck ist hoch, die Verunsicherung ebenso – es könnte ein zähes, von Nervosität geprägtes Spiel werden.



Im zweiten Kellerduell des Spieltags empfängt der TSV Kettershausen-Bebenhausen die SGM Senden-Ay. Beide Teams haben bisher erst drei Punkte auf dem Konto und stehen damit bereits früh in der Saison unter enormem Zugzwang. Während Kettershausen vor allem in der Offensive zu harmlos auftritt, fehlte es Senden-Ay zuletzt an defensiver Stabilität. Die Partie verspricht ein intensiver Kampf zu werden, denn der Sieger kann einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH



Die Aufgabe für den SV Eggingen könnte kaum schwerer sein, wenn Spitzenreiter SG Öpfingen anrückt. Die Gäste sind nach sechs Spielen ungeschlagen und haben mit 30 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Eggingen dagegen hat sich bislang vor allem wechselhaft präsentiert, zuletzt aber beim 4:1-Sieg in Jungingen überzeugt. Gelingt den Gastgebern ein weiterer Überraschungserfolg, wäre es ein deutliches Signal – doch die Favoritenrolle ist klar verteilt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH



Der SV Westerheim möchte nach der Niederlage bei Spitzenreiter Öpfingen wieder in die Spur finden, bekommt es aber mit einem der formstärksten Teams der Liga zu tun. Die SGM Aufheim Holzschwang hat zuletzt mit einem klaren 4:0 gegen SW Donau ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert. Westerheim steht im Mittelfeld der Tabelle, könnte mit einem Erfolg aber den Anschluss nach oben halten. Dieses Duell verspricht ein spannendes Kräftemessen zweier ambitionierter Mannschaften.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim TSV Langenau TSV Langenau 15:00 PUSH



Aufsteiger Hüttisheim rangiert mit acht Punkten bislang im gesicherten Mittelfeld, zeigte sich zuletzt aber wechselhaft. Der TSV Langenau dagegen musste sich am vergangenen Spieltag gegen Türkgücü Ulm geschlagen geben und sucht nach Konstanz. Für beide Mannschaften ist die Partie ein richtungsweisender Test: Geht es nach oben oder droht ein Abrutschen in die zweite Tabellenhälfte? Spannung ist garantiert, weil beide Teams punktgleich nur durch das Torverhältnis getrennt sind.



Es ist das absolute Spitzenspiel des Spieltags: Türkgücü Ulm empfängt den Tabellenzweiten FV Asch-Sonderbuch. Die Gastgeber haben mit zuletzt vier Siegen in Serie ihre Stärke untermauert, während Asch-Sonderbuch nach einer knappen Pflichtaufgabe gegen Ehingen seine weiße Weste wahrte. Ein Sieg für Türkgücü könnte die Tabellenspitze in Reichweite bringen, während Asch-Sonderbuch mit einem Erfolg weiter Druck auf Öpfingen ausüben würde. Zwei formstarke Teams, ein enges Duell – alles deutet auf eine hochklassige Partie hin.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH



Die TSG Ehingen hinkt den eigenen Ansprüchen nach dem Abstieg aus der Landesliga hinterher und steckt mit sieben Punkten im Mittelfeld fest. Gegen den drittplatzierten SV Offenhausen wartet nun die nächste schwere Aufgabe. Die Gäste präsentieren sich bislang als echte Spitzenmannschaft und haben mit 20 Toren bereits ihre Offensivkraft bewiesen. Ehingen will den Heimvorteil nutzen, muss dafür aber an die Grenzen gehen, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH



Zum Abschluss des Spieltags stehen sich der FC Burlafingen und der SV Jungingen gegenüber. Burlafingen kämpft als Aufsteiger weiterhin um Stabilität, musste zuletzt aber eine klare Niederlage in Offenhausen hinnehmen. Jungingen dagegen zeigte gegen Eggingen eine schwache Leistung und will Wiedergutmachung betreiben. Beide Teams stehen mit Blick auf die Tabelle unter Druck, weshalb ein intensives und umkämpftes Spiel erwartet werden darf.

