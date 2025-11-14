Holzschwang vs. Asch-Sonderbuch: Sieger unmittelbar im Aufstiegskampf

Der SV Westerheim geht nach dem souveränen 5:0 beim FC Burlafingen mit breiter Brust in das Heimspiel gegen die TSG Ehingen, die nach dem 0:1 gegen SW Donau dringend Stabilität sucht. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen will sich nach dem unglücklichen 1:2 gegen den SV Eggingen gegen den SV Jungingen behaupten, der mit dem 3:2 in Offenhausen neuen Mut schöpfte. Der SV Eggingen trifft nach dem wichtigen Auswärtssieg in Kettershausen-Bebenhausen auf den FC Burlafingen, der nach dem 0:5 gegen Westerheim unter Zugzwang steht.

Der SV Westerheim geht als klarer Favorit in die Partie und möchte den Schwung aus dem deutlichen 5:0 in Burlafingen mitnehmen. Die TSG Ehingen reist nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen SW Donau verunsichert an und sucht dringend nach defensiver Stabilität. Westerheim hat zu Hause bisher kaum etwas anbrennen lassen und vertraut auf seine starke Offensive. Ehingen muss vor allem über Kampf und Kompaktheit ins Spiel finden.

Beide Mannschaften stecken tief im Tabellenkeller, weshalb dieses Duell enorme Bedeutung hat. Kettershausen-Bebenhausen zeigte trotz der 1:2-Niederlage gegen Eggingen eine kämpferisch ordentliche Leistung. Der SV Jungingen reist hingegen mit einem wichtigen 3:2-Erfolg aus Offenhausen an und schöpft neuen Mut. Kleinigkeiten könnten in dieser engen Konstellation den Ausschlag geben.

Der SV Eggingen möchte nach dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg in Kettershausen-Bebenhausen seine kleine Serie fortsetzen. Der FC Burlafingen kommt nach dem klaren 0:5 gegen Westerheim angeschlagen und muss dringend ein anderes Gesicht zeigen. Eggingen ist zu Hause grundsätzlich stabiler und hofft auf einen kontrollierten Auftritt. Burlafingen braucht vor allem defensiv eine deutliche Steigerung.

SW Donau schöpfte mit dem 1:0 in Ehingen neuen Mut und geht mit etwas mehr Zuversicht in das Duell. Der SC Türkgücü Ulm dagegen präsentierte sich beim 6:3 gegen Senden-Ay offensiv in bester Verfassung. Donau ist gewarnt, denn Türkgücüs Angriff gehört zu den gefährlichsten der Liga. Nur ein kompakter Auftritt kann die Überraschung ermöglichen.

Die SGM Senden-Ay kassierte beim 3:6 in Ulm erneut viele Gegentore und muss dringend die Defensive stabilisieren. Der FC Hüttisheim reist mit dem Rückenwind des 4:1-Sieges gegen Blaustein an und möchte sich weiter oben festbeißen. Senden-Ay wird viel investieren müssen, um gegen den formstarken Aufsteiger bestehen zu können. Hüttisheim besitzt derzeit die klar bessere Balance.

Der TSV Blaustein steckt nach dem 1:4 in Hüttisheim weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Der TSV Langenau verlor zwar 3:5 gegen Aufheim-Holzschwang, zeigte aber offensive Qualitäten. Blaustein braucht vor allem in der Offensive mehr Durchschlagskraft, um aus der Krise zu finden. Langenau geht leicht favorisiert in dieses Spiel.

Die SGM Aufheim Holzschwang kommt nach dem spektakulären 5:3 in Langenau mit viel Rückenwind in dieses Topspiel. Der FV Asch-Sonderbuch verlor knapp 1:2 gegen Tabellenführer Öpfingen, zeigte dabei aber erneut seine Stabilität. Beide Teams gehören zu den spielstärksten der Liga und treffen auf Augenhöhe aufeinander. Es dürfte ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen werden.

Die SG Öpfingen verteidigte mit dem hart erkämpften 2:1 in Asch-Sonderbuch die Tabellenführung und möchte nun nachlegen. Der SV Offenhausen verlor 2:3 gegen Jungingen und sucht nach mehr Konstanz. Öpfingen geht mit seiner starken Offensive als klarer Favorit in das Heimspiel. Offenhausen hofft darauf, mit hoher Disziplin die Partie lange offen zu halten.

