Holzminden verspielt Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit

Am unteren Ende der Tabelle gelingt dem TSV Kirchbrak ein ungefährdeter Sieg beim VfR Hehlen, der weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. Im Aufstiegsrennen verpasst es der SV 06 Holzminden, den Rückstand auf Spitzenreiter Lenne zu verkürzen – und muss sich nach einem späten Doppelschlag in Dielmissen mit einem Remis begnügen.

VfR Hehlen – TSV Kirchbrak 0:2

Der TSV Kirchbrak gewinnt in Hehlen souverän und hält damit Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit brachte Joker Hendrik Brennecke die Gäste in der 76. Minute in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Timo Beyer mit dem 0:2 für die Entscheidung. Kirchbrak rückt mit nun 39 Punkten auf Rang vier vor, während Hehlen mit sieben Zählern Tabellenzwölfter bleibt.