Holzland statt South Dakota: Lukas Adamhuber kehrt nach Erlbach zurück

Greift beim SVE wieder voll an: Lukas Adamhuber – Foto: Lukas Auer

Am Montagabend bat Trainer Lukas Lechner seine Spieler zum Trainingsauftakt für die neue Saison in der Bayernliga. Neben den Neuzugängen konnte er dabei auch einen Rückkehrer begrüßen: Lukas Adamhuber, der im vergangenen Sommer für ein Collegejahr in die USA aufgebrochen war, kehrt in den Kader des Bayernligisten zurück.

Adamhubers Weg nach Erlbach begann bereits zur vergangenen Saison. Davor hatte er bei sechs Einsätzen in der Regionalliga Bayern für den SV Wacker Burghausen erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. gesammelt. Nach der Sommervorbereitung im letzten Jahr in Erlbach folgte für den Offensivspieler dann ein mutiger Schritt: Von August bis Mai studierte der 21-Jährige in Mitchell, South Dakota an der Dakota Wesleyan University und spielte dort auch Fußball.

19 Spiele in den USA, 11 Scorerpunkte

Am College belegte Adamhuber Chemie als Hauptfach, der Studiengang passte am besten zu seinem eigentlichen Studium der Umwelttechnik an der FH Rosenheim am Campus Burghausen. Das Programm war dabei breiter angelegt als zunächst gedacht: Neben fachlichen Inhalten standen auch Theaterkurse, Präsentationsseminare und vor allem Englisch im Mittelpunkt. Eine Zeit, die ihn nach eigener Aussage enorm weitergebracht hat, auch menschlich: „Das kann ich jedem empfehlen, es hat mir dort sehr gut gefallen. Ich war immer mit den Teamkollegen unterwegs, es gab einen super Zusammenhalt.“, so Adamhuber zu seiner Zeit in der Kleinstadt, die von der Größe her mit Mühldorf vergleichbar ist. Auch sportlich lief es für Adamhuber gut: In 19 Spielen erzielte der junge Pollinger sechs Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Die reguläre Saison endete bereits im November, danach standen nur noch Training sowie drei Freundschaftsspiele auf dem Programm. Eine Wettkampfpause, die er selbst durchaus als kleine Herausforderung für den Wiedereinstieg sieht. Doch sportlich hat er die Zeit in den USA gut genutzt, sein Körper ist durch das standardmäßige Training im Gym Jahr deutlich athletischer geworden, internationale Spielpraxis wurde gewonnen.