Holzkirchner unter Rekordhaltern – Feldbrach schreibt Vereinsgeschichte

Tim Feldbrach hat am Wochenende ein besonderes Kunststück für den TuS Holzkirchen vollbracht. Nach einem fulminanten Angriff traf der Stürmer im Auswärtsspiel beim TSV Zorneding bereits nach elf Sekunden. Sehr sicher das schnellste Tor in der Holzkirchner Vereinsgeschichte. Damit reiht sich Feldbrach in einen illustren Kreis der schnellsten Tore ein.