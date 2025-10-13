Holzkirchener Chancenwucher wird in der Nachspielzeit belohnt ‒ Özgül schießt TuS zu „tollem Tag“

Der TuS Holzkirchen kann auch in echten Spitzenspielen bestehen. Wenngleich es die Grün-Weißen beim knappen 3:2-Auswärtssieg im Verfolgerduell gegen den TSV Dorfen letztlich viel spannender gestaltet haben, als es vielleicht hätte sein müssen. „Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt“, findet TuS-Coach Orhan Akkurt. „Aber durch unsere vergebenen Chancen haben wir den Gegner leben lassen.“

Dabei ging die Partie für die Holzkirchner denkbar gut los. Keine vier Minuten waren gespielt, als Holzkirchens Stefan Hofinger bei einem verunglückten Dorfener Rückpass dazwischenging und in der Folge früh zur 1:0-Führung einschob. Anschließend verpassten es die Grün-Weißen aber – trotz einer Fülle hochkarätiger Möglichkeiten –, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. „Wenn wir unsere Chancen machen, ist die Messe gelesen“, findet TuS-Coach Akkurt. Nicht zuletzt traf Hofinger nach einer knappen halben Stunde nur den Pfosten.

Dann kam es so, wie es im Fußball oft kommt: Ein Fehler im Holzkirchner Spielaufbau, Dorfen schaltete blitzschnell um und markierte kurz vor der Pause gewissermaßen mit der ersten Torannäherung durch Daniel Mooser den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich. „Das haben wir uns selbst eingebrockt“, ärgert sich Akkurt.

Kurz nach dem Seitenwechsel erwischte Dorfen die Grün-Weißen dann endgültig eiskalt. Nach einem TSV-Freistoß kam Yavuz Tenha aus kurzer Distanz zum Schuss und hämmerte das Leder zum 2:1 unter die Latte. „Insgesamt haben wir trotzdem in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Leistung abgerufen“, lobt Holzkirchens Coach Akkurt. „Aber wegen der fehlenden Kaltschnäuzigkeit von uns ist es dann ein wilder Ritt geworden.“

Immerhin: Akkurts Schützlinge kämpften sich in diese hektische Partie zurück. Und das, obwohl die Startelf kräftig verändert werden musste. Maximilian Avril agierte auf der Sechs, Alexander Zetterer und Lukas Krepek bildeten die Innenverteidigung. Alpay Özgül blieb zunächst nur auf der Bank.

Doch der rundum veränderte TuS blieb in der Schlussphase bei sich und drehte die Partie noch. Auch weil TuS-Kapitän Lukas Krepek erneut für einen wichtigen Treffer sorgte. Nach einer Flanke köpfte Krepek zum 2:2 ein – bereits das vierte Saisontor für den TuS-Verteidiger. „Jeder Standard fällt mir im Moment direkt auf den Kopf“, stellt Krepek lachend fest. Immerhin ist er mit zwei seiner Teamkollegen aktuell Toptorschütze des TuS. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, weil der Charakter und die Einstellung im Moment einfach stimmen.“

„Heute war ein toller Tag gegen einen guten Gegner“

Orhan Akkurt

Das zeigte sich gerade in der Nachspielzeit. Hofinger gab den Ball in die Mitte, und der eingewechselte Özgül spitzelte den Ball aus dem Getümmel heraus zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ins Netz. „Heute war ein toller Tag gegen einen guten Gegner“, resümiert Akkurt und lobt: „Meine Jungs liefern Woche für Woche ab.“ Und sie können mittlerweile auch auswärts Spitzenspiele gewinnen.