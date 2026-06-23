Holzkirchen top – Miesbach naja: Bezirksliga-Rückblick im Podcast

Fußball/Kreisliga: SV Miesbach - TuS Geretsried II – Foto: Christian Scholle

In der 41. Ausgabe unseres Lokalsport-Podcasts „Wadlbeißer“ haben die Merkur-Mitarbeiter Thomas Spiesl, Benedikt Hub und Markus Eham die fußballfreie Zeit genutzt, um die abgelaufene Bezirksliga-Saison des SV Miesbach und des TuS Holzkirchen zu analysieren. Mit dabei waren Lukas Krepek vom TuS Holzkirchen und Hans-Werner Grünwald vom SV Miesbach. Lukas Krepek über...

Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Vor der Saison hätten wir beim TuS alle einen dritten Platz unterschrieben. Vor allem, weil wir eine sehr junge Mannschaft und noch dazu das Trainer-Thema im Sommer hatten, das lange unklar war. Unter Orhan Akkurt haben wir eine sehr gute Entwicklung hingelegt – nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich.

Es war von vielen jungen Spielern das zweite Jahr bei den Männern, und ich denke, dass viele einen richtigen Schritt nach vorn gemacht haben. Man hat es bereits in der Vorbereitung gemerkt. Es war ein richtiger Zug drin, was vor allem an großen Spielern wie Fabio Sabbagh, Gilbert Diep und Maximilian Riedmüller lag, die Zug reingebracht haben. Für viele war es wichtig zu sehen: Ich muss im Training alles geben, um auf Spielzeit zu kommen. Aber auch da sind die Verstärkungen von außerhalb zu nennen. Die dürfen wir hier nicht außer Acht lassen. Wir haben dadurch die richtige Mischung aus Jung und Alt.



...den Unterschied zu den beiden Spitzenteams aus Forstinning und Aschheim:

Uns haben letztendlich Konstanz und Wille gefehlt. Wir haben zwar gemerkt, dass wir gegen die Großen mithalten können. Wir haben gegen die Kleineren einfach zu viele Punkte liegen lassen. Vielleicht ist das der Entwicklungsschritt, den wir nächste Saison gehen können. Aber da müssen wir arrivierten Spieler vorangehen.

Das sagt Hans-Werner Grünwald über...



...die schwierige Rückrunde beim SV Miesbach:



Wenn man Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann nach Verletzungen ersetzen muss, dann brechen einem schon mal knapp 60 Tore in zwei Spielzeiten weg. Das soll nicht nur eine Entschuldigung dafür sein, weil es schlimm wäre, wenn wir unser Spiel auf nur zwei Spieler ausgerichtet hätten. Je öfter wir dann nicht gewonnen haben, desto mehr hat das Selbstvertrauen gelitten. Aber wir sind ruhig geblieben und noch enger zusammengerückt. Und dann haben wir es auch gezogen. Der einstellige Tabellenplatz war vorgegeben, und das haben wir erreicht.



...seinen Stil in schwierigen Phasen:

Ich werde da sicher nicht hektisch oder verfalle in Panik, denn das bringt gar nichts. Natürlich habe ich versucht, eine gewisse Lockerheit zu bewahren. Klar haben wir auf gewisse Dinge hingewiesen. Wir haben – aufgrund des fehlenden Selbstvertrauens – Fehler gemacht, die wir vorher nicht gemacht haben.



...den möglichen Weg, Talente aus dem Landkreis einzubauen:

Gerne würden wir das tun, aber ich finde, dass mittlerweile im Landkreis der Unterbau fehlt. Jetzt haben es ja Otterfing und Kreuth Gott sei Dank geschafft, in die Kreisliga zurückzukehren. Ansonsten ist der Sprung von der A-Klasse oder Kreisklasse relativ groß. Viele trauen es sich einfach auch nicht zu.