Holzkirchen scheitert im Halbfinale des Toto-Pokals "verdient"

Die Gäste hatten im Duell mit dem Kreisklassisten mehr vom Spiel und die besseren Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. So ging Ascholding kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung und konnte diese auch bis zum Schlusspfiff verteidigen. „Wir haben es nicht geschafft, unsere spielerische Überlegenheit mit Toren zu belohnen“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Der Gegner hat dadurch viel Energie bekommen und am Ende verdient gewonnen. Sie haben alles weg verteidigt. Glückwunsch an Ascholding.“

Damit trifft die SG Ascholding/Thanning im Finale der Gruppe Ost auf den TSV Otterfing, der wie berichtet aufgrund des Nichtantritts der SG Reisach kampflos ins Endspiel eingezogen war. Der genaue Termin für das Gruppen-Finale steht noch nicht fest, denkbar wäre laut Spielleiter Anton Lechermann Mittwoch, 20. August.