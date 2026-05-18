Holzkirchen mit Remis zum Abschluss - Zetterer legt Pause ein

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - TSV Ebersberg – Foto: Christian Scholle

Bereits vor dem Anpfiff wurde es am Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße so richtig emotional. Das Ergebnis war dabei noch Nebensache.

„Es war ein verdientes, wenn auch unglückliches Unentschieden“, findet Orhan Akkurt. Nicht zuletzt bezog sich Holzkirchens Trainer auf die dramatische Schlussphase, denn praktisch mit dem letzten Angriff – weit in der Nachspielzeit – kamen die Gäste aus dem Getümmel heraus noch zum 3:3. In der 99. Minute.

Vor dem abschließenden Heimspiel wurden zunächst Keeper Maximilian Riedmüller, der den Verein nach zwei Jahren bekanntlich in Richtung Kirchheim verlässt, als auch Alexander Zetterer geehrt. Letzterer legt – aufgrund beruflicher Verpflichtungen – zumindest bis Januar 2027 eine Pause ein. Dennoch wollten nicht nur die beiden beim finalen Auftritt gegen Ebersberg noch einmal alles geben. Nach etwas mehr als 90 Minuten gab es ein durchaus spektakuläres 3:3-Remis.

„Zusammenfassend kann man sagen, dass sie aus drei Standards drei Tore gemacht haben“, sagt Akkurt. Für die Gäste indes reichte der Last-Minute-Treffer dennoch nicht. Obwohl Ebersberg punktgleich mit dem Elften aus Töging ist, müssen die TSV-Kicker dennoch in der Relegation antreten. „Ich wünsche Ebersberg ganz viel Erfolg in der Relegation“, sagt Akkurt. „Es war ein tolles Fußballspiel heute.“

Trainer Akkurt lobt Spieler für gute Saison des TuS Holzkirchen

Einen beträchtlichen Anteil daran hatten seine Schützlinge. „Hut ab vor meinen Jungs“, resümiert Akkurt. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben.“ Am Samstag sahen die Zuschauer eine torreiche Partie. Zunächst aber mussten die Grün-Weißen einem Rückstand hinterherrennen. Eine Ebersberger Ecke landete nach einer Kopfballverlängerung am langen Pfosten, und von dort aus bugsierte Ebersbergs Yannik Sabatier das Leder zur 1:0-Führung über die Linie (19.). Die Holzkirchner zeigten sich allerdings wenig geschockt. Nur wenig später flankte Andreas Bauer nach innen, und der TuS-Torschütze vom Dienst, Gilbert Diep, vollendete zum 1:1.

Anschließend erhöhten die Gäste den Druck merklich. Nicht zuletzt zwangen sie dadurch Riedmüller bei seinem letzten Auftritt im TuS-Trikot zu einigen fulminanten Paraden. Doch beim 1:2 nach einer knappen Stunde war dann auch der Routinier machtlos. Nach einer Ebersberger Ecke drückte Sabatier den Ball per Kopf ins Netz. Allerdings währte die erneute Gäste-Führung nur zwei Minuten. Dann überraschte Dieps verunglückte Flanke Ebersbergs Keeper und segelte über den verdutzten Schlussmann zum 2:2 ins Netz – Dieps zwölfter Saisontreffer. Damit sicherte er sich den Titel des besten Torschützen beim TuS.

Wenig später bediente Tim Feldbrach wunderbar Elias Schnier in der Mitte, und es stand 3:2 für den TuS. Zum Sieg im letzten Heimspiel der Saison sollte es aber nicht reichen, weil Ebersbergs Nikita Posmashnyi doch noch zum 3:3 traf. Was die Holzkirchner Feierlichkeiten anschließend aber kaum störte.