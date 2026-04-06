Holzkirchen krönt die englischen Wochen mit dem vierten Sieg

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Waldperlach – Foto: Christian Scholle

Allerdings mussten die Holzkirchner bis in die Nachspielzeit zittern. Zuerst brach Offensivakteur Maximilian Freundl mit einem unnachahmlichen Dribbling in den Saaldorfer Strafraum ein, schlug einen Haken und wurde gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Rückkehrer Gilbert Diep sicher zur 1:0-Führung. Die Holzkirchner legten noch zweimal nach: In der 93. Minute erzielte der emsige Fabio Sabbagh nach einem Querpass von Lukas Krepek das 2:0. In der 97. Minute, kurz vor dem Schlusspfiff, schoss Krepek, der erstmals nach seiner Sperre wieder dabei war, nach einer Vorlage von Freundl den 3:0-Endstand. „Nach meiner Roten Karte war es scheiße, zuschauen zu müssen“, sagt Krepek. „Es war daher umso schöner für mich, mit einem Assist und einem Tor ein ganz gutes Comeback zu feiern.“

106 Kilometer trennen die Sportanlage des SV Saaldorf von der Holzkirchner Haidstraße. Es ist die weiteste Auswärtsfahrt der Grün-Weißen in dieser Saison. Die Holzkirchner kamen mit drei Punkten nach Hause: Dank eines späten 3:0-Erfolgs feierten die Holzkirchner nicht nur den vierten Sieg in Serie, sondern auch den vierten Dreier binnen 14 Tagen. „Wir haben die beiden englischen Wochen schön vergoldet“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Es war eine starke kämpferische Leistung von uns.“

Der Holzkirchner Kapitän musste ebenso wie Alexander Zetterer nach seiner Zerrung und Diep nach überstandener Krankheit zunächst auf der Bank Platz nehmen. Akkurt veränderte nach drei Siegen in Serie zuvor seine Startelf nur auf einer Position. Für den privat verhinderten Stefan Hofinger durfte der wiedergenesene Tobias Bebber im Sturmzentrum ran.

In den 90 Minuten zuvor taten sich die Holzkirchner gegen gut verteidigende Gastgeber schwer. „Meine Mannschaft hat schon alles versucht, aber man hat schon ein wenig die Müdigkeit nach den vielen Spielen zuletzt gemerkt“, erklärt Holzkirchens Trainer. Gerade im letzten Drittel sei man „nicht bei 1000 Prozent“ gewesen. „Der Gegner hat es uns richtig schwer gemacht. Die waren richtig griffig.“ Klare Chancen auf eine frühere TuS-Führung blieben lange aus. Die beste Gelegenheit vergab Freundl, der nach rund 70 Minuten nach innen zog und den Ball nur knapp am Pfosten vorbeizirkelte.

Doch am Ende steht nun die Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Partien und zwei englischen Wochen zu Buche. „Die Jungs bekommen jetzt frei“, sagt Akkurt. Die TuS-Kicker durften am Ostermontag dem Training fernbleiben. „Danach geht es aber weiter, denn wir wollen nicht nachlassen.“ Denn am Samstag steht das Heimspiel gegen Peterskirchen auf dem Programm und das – anders als zuletzt – nach einer Woche Pause.