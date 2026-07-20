Holzkirchen kassiert vier Tore von einem einzigen Penzberger – SV Miesbach siegt Generalprobe von Markus Eham · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Orhan Akkurt sah eine klare Niederlage seiner Mannschaft. – Foto: Oliver Rabuser

Der TuS Holzkirchen verliert sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart gegen den FC Penzberg mit 2:5. Der SV Miesbach absolviert eine erfolgreiche Generalprobe.

TuS Holzkirchen – FC Penzberg 2:5 (0:3) Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4 Bacher (18./45./45./50.), 0:5 Neziri (54.), 1:5 Freundl (74.), 2:5 Mair (84.). Die Generalprobe des TuS Holzkirchen ist misslungen. Gegen den 1. FC Penzberg mussten sich die TuS-Kicker klar mit 2:5 geschlagen geben. Dabei scheiterten die Holzkirchner insbesondere an Penzbergs Dominik Bacher, der alleine für die 4:0-Führung verantwortlich war. Teamkollege Samir Neziri legte nach 54 Minuten zum 5:0 nach. „Ich hätte lieber mit meiner stärksten Elf gegen die gespielt, was dann auch ein tolles Spiel gewesen wäre“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „So muss man sagen, war es eine klare Geschichte.“ Maximilian Freundl und Vincent Mair verkürzten noch auf 2:5.

„Restlos zufrieden“ mit der Generalprobe SV Miesbach – DJK Waldram 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Ma. Veit (20.), 2:0 Hinterseher (24.), 3:0 R. Pindado (54.), 4:0/5:0 Schwarzenbach (58./87.). Gelb-Rot: Beckmann (64./DJK) Der SV Miesbach ist bereit für den Saisonstart in der Bezirksliga Ost. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle gewannen die Kreisstädter ihre Generalprobe gegen den Kreisligisten DJK Waldram mit 5:0. Marinus Veit und Jakob Hinterseher trafen zum 2:0. Ricardo Pindado und Johannes Schwarzenbach sorgten für den 5:0-Endstand. „Ich bin restlos zufrieden. Alle waren sehr engagiert und haben das gut gemacht“, resümiert Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben uns gut nach vorn kombiniert und unsere Tore schön herausgespielt. Jetzt kann es losgehen.“