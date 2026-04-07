Holzkirchen ist mittendrin im Rennen um Platz zwei Quartett kämpft um die Kreisliga-Vizemeisterschaft +++ Turbulente Heimniederlage des SV Donaumünster +++ Später Jubel beim FC Lauingen von red · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser

Andreas Herre (rechts) bleibt an Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser dran und holte mit der SG Ebermergen/Mündling ein 1:1. – Foto: Szilvia Izsó

Wer holt sich in der Kreisliga Nord die Vizemeisterschaft? Vier Teams streiten sich um den Platz, der am Ende zu Aufstiegsspielen in die Bezirksliga berechtigt, mittendrin ist der SV Holzkirchen. Der kam bei der SG Ebermergen/Mündling zu einem 1:1, ebenso wie der Konkurrent FSV Buchdorf gegen den enteilten Tabellenfürer SG Alerheim. Im Tabellenkeller durfte der FC Lauingen über den 2:0-Sieg beim TSV Hainsfarth jubeln, womit die Mohrenstädter die Abstiegszone verließen.

Die SG Ebermergen/Mündling und der SV Holzkirchen trennten sich in einer umkämpften Partie mit 1:1. Ebermergen war ab der 40. Minute erheblich gehandicapt, denn da musste Patrick Rühl nach einer Roten Karte vom Platz. Dennoch ging die SG durch Fabian Göttler nach Vorarbeit von Tim Scheithauer in der 64. Minute in Führung. Holzkirchen zeigte Moral und kam durch Sandro Morena in der 77. Minute zum verdienten Ausgleich.

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 150

Im Spitzenspiel zwischen dem FSV Buchdorf und der SG Alerheim hieß es am Ende 1:1. Tabellenführer Alerheim ging in der 28. Minute durch einen Kopfballtreffer von Luca Greiner in Führung. Buchdorf antwortete jedoch prompt: Nikolai Kastner verwandelte nur sechs Minuten später einen Elfmeter zum Ausgleich.

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 120

Der BC Schretzheim hat sich in einer turbulenten Partie mit 3:0 beim SV Donaumünster-Erlingshofen durchgesetzt. Florian Richter brachte das Kleeblatt in der 20. Minute nach einer Flanke von Daniel Schaaf in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Schaaf per Elfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Richter mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung (51.). Die Hausherren vergaben in der 62. Minute durch Niklas Pichlmayr einen Elfmeter, den BCS-Keeper Luca Aninger abwehrte. In einer hitzigen Schlussphase sahen Omar Suso (SVD) und Sebastian Streiber (BCS) jeweils die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 210

Der SV Ehingen/Ortlfingen drehte die Partie gegen die SSV Dillingen nach einem Rückstand und feierte einen 3:1-Heimsieg. Nach torloser erster Halbzeit gingen Donaustädter durch Alexander Kinder in der 62. Minute in Führung. Simon Leser glich per Elfmeter aus (71.), ehe Marco Aust die Begegnung nur zwei Minuten später zugunsten der Gastgeber wendete. Bastian Stefanovic stellte in der 84. Minute den Endstand her. Eine Zeitstrafe gegen den Dillinger Dominik Riedinger (76.) sowie eine Gelb-Rote Karte gegen seinen Teamkollegen Gazmend Nuraj (89.) rundeten eine intensive Schlussphase ab.

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 150

Der TSV Monheim eroberte durch das 3:0 beim FC Mertingen vorerst einmal den zweiten Tabellenplatz. Daniel Roßkopf brachte den TSV in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Peter Enhuber in der 72. Minute nach Vorlage von Dominik Burkhardt auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lukas Felbinger kurz vor dem Ende nach Zuspiel von Edison Leon Lapo. Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 120