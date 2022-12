Holzkirchen ist die Nummer eins im Donau-Ries Kreisligist sichert zum neunten Mal den Hallen-Landkreistitel und qualifziert sich zusammen mit Reimlingen für die Kreismeisterschaft

Nördlingen Der SV Holzkirchen hat es allen wieder gezeigt: Bereits zum neunten Mal sicherten sich die Blau-Gelben den Titel des Futsalmeisters im Landkreis Donau-Ries. Im Endspiel in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle siegten die Schützlinge von Spielertrainer Philipp Buser vor fast 200 Zuschauern gegen den FSV Reimlingen mit 2:1. Beide Mannschaften sind damit am 4. Januar in Günzburg bei der zum zweiten Mal stattfindenden Kreismeisterschaft Donau startberechtigt.