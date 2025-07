Holzkirchen heiß auf Pokal gegen A-Klassist - SF trifft auf Ligarivale

Acht von 13 Landkreis-Mannschaften haben es in die zweite Runde des Toto-Pokals geschafft, die am heutigen Mittwochabend ausgetragen wird. Die Partie zwischen der SG Tegernseer Tal und dem TSV Otterfing fand bereits gestern statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Heute Abend stehen drei weitere Landkreis-Duelle an.

SC Wall – TSV Weyarn 19.30 Uhr Im Nachwuchs kooperieren der SC Wall und der TSV Weyarn seit Jahren, heute Abend stehen sich die beiden Herren-Teams im Pokal gegenüber. „Wir spielen den Pokal sehr gerne, weil es Pflichtspiele sind, in denen man etwas ausprobieren kann“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Wir freuen uns auf Wall ganz besonders, da haben wir noch eine Rechnung offen. Wir wollen unbedingt weiterkommen“, erinnert sich der Coach noch an die überraschende 0:2-Niederlage in Wall in der Rückrunde der vergangenen A-Klassen-Saison. Etwas geschwächt geht der SC Wall in die Partie. Trainer Peter Escher: „Pokalspiele sind für uns zusätzliche Vorbereitungsspiele. Weyarn schätze ich so ein, wie in der Rückrunde. Da wir aufgrund von Urlaub und weiteren Ausfällen bei Weitem nicht komplett sind, ist Weyarn ganz klar der Favorit.“