Holzkirchen fügt Top-Team Aschheim die erste Niederlage zu

Holzkirchen – Bislang hatte der FC Aschheim in dieser Saison eine reine Weste. 26 Zähler standen aus zehn Partien zu Buche – bei keiner einzigen Niederlage. Bis am Samstag der TuS Holzkirchen kam. Mit 2:0 besiegten die Holzkirchner den Tabellenzweiten an der Haidstraße und fügten Aschheim damit die erste Saisonpleite zu.

„Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaftsleistung“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Fußballerisch haben wir in dieser Saison zwar schon besser gespielt, aber kämpferisch war es in jedem Fall überragend.“

Dabei musste der TuS unmittelbar vor dem Anpfiff eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Stammkeeper Maximilian Riedmüller hatte bereits vor einer Woche einen Schlag in die Rippengegend abbekommen; kurz vor Anpfiff war klar, dass es für den Routinier zwischen den Pfosten nicht reichen würde. Da sein Stellvertreter Oleksandr Titov ebenfalls mit einer Verletzung langfristig ausfällt, rückte kurzerhand Maximilian Schömig ins TuS-Tor.

„Er hat eine hervorragende Leistung abgeliefert“, findet Akkurt. Schömig hielt bravourös die Null. Die Grün-Weißen mussten ebenfalls auf den erkrankten Bastian Eckl verzichten. Dafür rückte Robert Manole auf die Sechs und Gilbert Diep kam in der Offensive zu seinem Startelf-Debüt.

Schömig avanciert zum Mann des Spiels

Unterdessen erlebten die Holzkirchner alles andere als eine einfache Anfangsphase. „Wir wussten, dass da eine gewaltige Qualität auf uns zukommen wird“, betont der TuS-Coach die anfängliche Aschheimer Drangphase. „Aber wir haben gut dagegen gehalten.“

Allen voran der junge Schömig im Holzkirchner Tor. Zunächst parierte der Schlussmann einen gefährlichen Kopfball, wenig später wehrte er einen fulminanten Schuss bravourös ab und hielt die Grün-Weißen früh im Spiel. Kurz darauf schlugen die Holzkirchner zu: Diep schickte Elias Schnier, dessen Schuss wurde noch abgewehrt. Den Abpraller schob Stefan Hofinger nach einer Viertelstunde zum 1:0 ein.

Neuzugang mit Premierentreffer

In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, die vor dem Halbzeitpfiff beinahe im Ausgleich endete. Doch die Konterchance vereitelte einmal mehr Schömig im Tor. Im Gegenzug machte Holzkirchen wohl zum psychologisch besten Zeitpunkt den Treffer zum 2:0. Diep setzte sich durch, brach in den Strafraum ein und wurde gelegt.

Den fälligen Strafstoß verwandelte der Neuzugang höchstpersönlich zum 2:0 kurz vor der Halbzeitpause – der erste Saisontreffer für den Toptorjäger. „Für ihn war es heute richtig knackig, weil er schon so lange spielen musste“, stellt Akkurt klar. „Aber er hilft uns mit seiner Präsenz sehr.“

Diese half auch im zweiten Abschnitt. Der TuS warf alles rein, was er hatte, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Mit Erfolg: Am Ende feierten die Holzkirchner einen fulminanten Heimsieg. „Wir bleiben aber bodenständig und denken von Spiel zu Spiel. Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel unsere Leistung bringen.“ Am Dienstag geht es für die Holzkirchner erstmal auf die Wiesn. Mit diesen drei Punkten gegen Aschheim im Rücken dürfte der Ausflug noch launiger werden.