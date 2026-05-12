Holzkirchen feiert Kantersieg – Kreuth punktet gegen Tabellenzweiten Frauenfußball im Landkreis von Thomas Spiesl · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Leistungsgerechtes Remis: Der FC Real Kreuth um Julia Jacob (am Ball) holte einen Punkt. – Foto: Hanna Braun

Die SG Otterfing/Sachsenkam kann gegen den Spitzenreiter nicht antreten. Kreuth spielt Remis gegen den Tabellenzweiten Wildenroth/Aich.

Die Partie der SG Otterfing/Sachsenkam gegen den Spitzenreiter SV 1880 München in der Bezirksliga 2 musste abgesagt werden. „Wir hatten zu viele Verletzte, um ein Team zusammenzubringen. Da ist die Gesundheit der Mädels einfach wichtiger“, erklärt SG-Trainer Rudi Scheid. So wird der Gegner die Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen. Spielfrei war in der A-Klasse 4 die SG Au/Parsberg. Real Kreuth spielt Remis gegen den Tabellenzweiten – Katrin Sprenger lobt ihre Mannschaft FC Real Kreuth – SG Wildenroth/Aich 2:2 (2:2) Tore: 1:0 J. Hörth (5.), 2:0 L. Hörth (20.), 2:1 Kriebel (22.), 2:2 Throm (38.). Zufrieden war man im Lager des FC Real Kreuth mit dem Punktgewinn gegen die SG Wildenroth/Aich – vor allem in Anbetracht der 2:6-Niederlage beim Hinspiel vor wenigen Wochen. „Auch wenn wir das Spiel nach der 2:0-Führung gerne gewonnen hätten“, merkt Trainerin Kathrin Sprenger an.

Julie Hörth und Lucie Hörth brachten die Gastgeberinnen in Führung, doch die Gäste glichen noch vor dem Seitenwechsel aus. Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es aber nach umkämpften und ausgeglichenen 90 Minuten bei einem leistungsgerechten 2:2‑Unentschieden. „Wir haben das gut gemacht, waren aber vor dem Tor nicht so cool“, sagt Sprenger. „Ich bin stolz auf die Leistung, wir haben mit zwölf Spielerinnen bis zum Schluss gekämpft.“ TuS Holzkirchen feiert Kantersieg über SG Puch/Biberg/Olching – Schmidhofer und Lankes treffen doppelt TuS Holzkirchen – SG Puch/Biberg/Olching 6:2 (4:1) Tore: 1:0 Schmidhofer (9.), 2:0 Schmidhofer (10.), 2:1 Geiger (17.), 3:1 Koller-Unterrainer (37.), 4:1 Beck (39.), 5:1 Lankes (55.), 5:2 Zanner (69.), 6:2 Lankes (79.) Der TuS Holzkirchen feierte in der A-Klasse 3 gegen die SG Puch/Biberg/Olching einen verdienten 6:2-Heimsieg und behält die drei Aufstiegsplätze weiterhin im Visier – wenn auch in der Verfolgerrolle als Tabellenfünfter.