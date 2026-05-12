Die SG Otterfing/Sachsenkam kann gegen den Spitzenreiter nicht antreten. Kreuth spielt Remis gegen den Tabellenzweiten Wildenroth/Aich.
Die Partie der SG Otterfing/Sachsenkam gegen den Spitzenreiter SV 1880 München in der Bezirksliga 2 musste abgesagt werden. „Wir hatten zu viele Verletzte, um ein Team zusammenzubringen. Da ist die Gesundheit der Mädels einfach wichtiger“, erklärt SG-Trainer Rudi Scheid. So wird der Gegner die Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen. Spielfrei war in der A-Klasse 4 die SG Au/Parsberg.
FC Real Kreuth – SG Wildenroth/Aich 2:2 (2:2) Tore: 1:0 J. Hörth (5.), 2:0 L. Hörth (20.), 2:1 Kriebel (22.), 2:2 Throm (38.). Zufrieden war man im Lager des FC Real Kreuth mit dem Punktgewinn gegen die SG Wildenroth/Aich – vor allem in Anbetracht der 2:6-Niederlage beim Hinspiel vor wenigen Wochen. „Auch wenn wir das Spiel nach der 2:0-Führung gerne gewonnen hätten“, merkt Trainerin Kathrin Sprenger an.
Julie Hörth und Lucie Hörth brachten die Gastgeberinnen in Führung, doch die Gäste glichen noch vor dem Seitenwechsel aus. Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es aber nach umkämpften und ausgeglichenen 90 Minuten bei einem leistungsgerechten 2:2‑Unentschieden. „Wir haben das gut gemacht, waren aber vor dem Tor nicht so cool“, sagt Sprenger. „Ich bin stolz auf die Leistung, wir haben mit zwölf Spielerinnen bis zum Schluss gekämpft.“
TuS Holzkirchen – SG Puch/Biberg/Olching 6:2 (4:1) Tore: 1:0 Schmidhofer (9.), 2:0 Schmidhofer (10.), 2:1 Geiger (17.), 3:1 Koller-Unterrainer (37.), 4:1 Beck (39.), 5:1 Lankes (55.), 5:2 Zanner (69.), 6:2 Lankes (79.) Der TuS Holzkirchen feierte in der A-Klasse 3 gegen die SG Puch/Biberg/Olching einen verdienten 6:2-Heimsieg und behält die drei Aufstiegsplätze weiterhin im Visier – wenn auch in der Verfolgerrolle als Tabellenfünfter.
„Wir sind zufrieden, es war ein sehr klarer und verdienter Sieg der Mannschaft. Das Team hat eine tolle Leistung gezeigt“, berichtet TuS-Trainer Marko Osterhuber.
Theresa Schmidhofer brachte den TuS mit einem Doppelpack in Führung, Antonia Koller-Unterrainer und Antonia Beck trafen zum 4:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel schraubte Tanja Lankes das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern zum 6:2-Endstand in die Höhe.