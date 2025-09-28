Jakob Holzinger avancierte beim heutigen Sieg des 1. FC Passau gegen Kosova Regensburg zum Matchwinner und erzielte beim 0:3 Auswärtssieg einen Doppelpack. – Foto: Mike Sigl

Holzinger-Doppelpack lässt Passau jubeln: »wichtige drei Punkte!« Kosova Regensburg geht zu Hause leer aus

Der 1. FC Passau hat am 13. Spieltag der Landesliga Mitte seine Unentschieden-Serie durchbrochen und gegen Kosova Regensburg einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach zuletzt vier Punkteteilungen, darunter dreimal ein 0:0, setzten sich die Dreiflüssestädter mit 3:0 durch und kletterten in der Tabelle auf Rang acht. Für Kosova Regensburg bleibt die Lage hingegen prekär: Mit der Niederlage verharren die Oberpfälzer auf Platz 17 und stecken weiter tief im Tabellenkeller.



Von Beginn an übernahm Passau die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. In der 6. Minute brach David Paintner über die linke Seite durch und legte quer auf Maximilian Moser, der zur 1:0-Führung vollendete. Auch danach blieben die Gäste spielbestimmend, verpassten es aber, die Führung frühzeitig auszubauen. Zwar kam Kosova noch vor und nach der Pause zu zwei guten Ausgleichschancen, doch FCP-Keeper Paul Burgmeier parierte beide Male stark und hielt seinem Team die Führung fest.



Kosova erlebte kurz nach Wiederanpfiff einen bitteren Doppelschlag: In der 56. und 58. Minute mussten gleich zwei Spieler mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl drängte Passau auf die Entscheidung, vergab aber reihenweise Chancen - unter anderem scheiterte Noah Aklassou in der 60. Minute vom Elfmeterpunkt. In der Schlussphase avancierte schließlich Jakob Holzinger zum Matchwinner: Zweimal wurde er mustergültig freigespielt und verwertete eiskalt (80./90+2.) zum 3:0-Endstand. Damit konnte der FC Passau nach zuletzt vier Unentschieden - darunter dreimal torlos - endlich wieder einen Dreier einfahren und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenmittelfeld.





Die Stimmen zum Spiel:



Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): "Vorneweg ein Glückwunsch an den 1. FC Passau zum Sieg. Allerdings haben wir heute eine grottenschlechte Schiedsrichterleistung erlebt, die das gesamte Spiel kaputtgemacht hat."



Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1.FC Passau): "Der Gegner hat sich durch Undiszipliniertheiten selbst aus dem Spiel genommen und wir haben durch unseren Chancenwucher den Gegner unnötig lange am Leben gehalten. Insgesamt war es aber ein ungefährdeter Sieg, auch wenn unser Keeper in jeder Halbzeit einmal eingreifen musste - da hätte es, blöd gesagt, aus dem Nichts auch mal unentschieden stehen können. In der zweiten Halbzeit sind wir in Überzahl zu etlichen weiteren Chancen gekommen und haben sogar einen Elfmeter verschossen. Mit dem 2:0 und 3:0 war die Partie dann entschieden. Wir hätten zwar schon früher den Sack zumachen müssen, freuen uns jedoch natürlich trotzdem über wichtige drei Punkte!"