Holzi & Spidey: „Wenn jemand nicht vor die Kamera möchte...“

Der FC Bewegung ist in die Kreisliga B aufgestiegen. – Foto: Marius Fritzsching

Spidey Es hat jetzt gerade angefangen, die ersten Läufe kommen rein. Noch geht es mir gut, muss ich sagen. Ich bin motiviert und freu mich eigentlich auch auf die Vorbereitung.

Spidey Boah, das klingt ja sogar ganz gut, dann möchte ich da gerne noch einmal anschließen. Vielleicht wieder 20, das wäre super.

Nach 20 und 18 Toren in den vergangenen zwei Saisons: Was ist drin dieses Jahr?

Gar nicht mehr?

Holzi Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe zu viele gesundheitliche Probleme. Bei den Challenges funktioniert es noch so einigermaßen, aber das Knie ist kaputt, die Schulter ist kaputt. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, und wir spielen auch in der Kreisliga, da werde ich nicht meine letzten Prozente auch noch opfern.

Also geben Sie nur noch als Präsident des FC Bewegung die Richtung vor. Was ist das Ziel in dieser Saison?

Holzi Das bin ja nicht nur ich, da ist noch unsere Mannschaft: Wir haben drei Vorstandsmitglieder, Boris und Hans (die beiden Trainer Boris Peric und Ex-Profi Hans Sarpei, Anm. d. Red.) – die haben da natürlich auch mitzureden. Die Marschroute ist auf jeden Fall der Aufstieg, da müssen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Wir wollen direkt wieder oben angreifen und im besten Fall als Erster wieder aufsteigen. Wie realistisch das ist, werden wir sehen.

Die Transfers sind vielversprechend. Mit Naser Ilazi kommt ein erfahrener Spieler aus der Landesliga, und Sie haben Zinedine Zidane verpflichtet.

Holzi (lacht) Ja, ihn haben wir vor allem verpflichtet wegen seines Namens. Wir hatten auch einmal gegen ihn gespielt, dann haben wir ihn in einem Format kennengelernt.

Spidey Wir haben jetzt auch noch gesehen, was bei ihm dahintersteckt. Die Eltern haben sich bei dem Namen schon was gedacht.

Wie laufen denn Transfers allgemein bei Ihnen ab? Genug Bewerber dürften Sie ja haben.

Holzi Wir kriegen sehr viele Anfragen, das stimmt. Auch immer wieder von Leuten, die dann sagen: Wäre es auch okay, wenn wir mit 13, 14 bei euch spielen? Und eigentlich komme ich aus Österreich oder von Bayern München, aber ich würde dann halt mal sonntags rumkommen. Da sind sehr, sehr viele Anfragen bei, die für uns keinen Sinn ergeben. Ansonsten läuft es so ab, dass sich Kollegen von Kollegen melden und wir aktiv sagen: Okay, wir suchen einen Spieler auf der und der Position.

Spidey Und dann laden wir ganz viele Leute zum Probetraining ein. Wir schauen sie uns zwei oder drei Mal an, sprechen mit ihnen. Und wenn es dann ein Match gibt, versuchen wir im Hintergrund alles zu klären.

Sie suchen auf Instagram auch noch einen Torhüter.

Holzi Ja, wir haben gerade nur zwei, von denen einer einen neuen Job angefangen hat und jetzt ein bisschen kürzertreten muss. Wir brauchen aber noch einen, damit wir wirklich immer zwei Keeper im Training haben. Das ist momentan halt nicht gegeben.

Sie bestreiten immer wieder Challenges, zum Beispiel, dass alle 24 Stunden auf dem Platz bleiben müssen. Ist es eine Grundvoraussetzung, um aufgenommen zu werden?

Spidey Nein, dazu wird keiner gezwungen. Meistens ist es so, dass sie Lust darauf haben. Grundvoraussetzung ist aber natürlich, dass du auch Lust hast, vor der Kamera zu spielen. Jedes Spiel wird gefilmt, in der Kabine wird gefilmt. Wenn da jetzt jemand sagt, dass er das nicht möchte, dann geht es einfach nicht. Ansonsten muss es vor allem menschlich passen. Naser Ilazi, zum Beispiel, den holen wir auch nicht einfach so. Er ist wieder ein guter Freund von Kollegen – wir achten darauf, dass sich alle so ein bisschen kennen und schon eine gute Chemie herrscht. Wir holen nicht einfach nur die besten Spieler aus Düsseldorf und NRW und stellen hier eine Monstertruppe zusammen.

Sie haben kein einziges Testspiel in Düsseldorf. Das nächste Spiel bestreiten Sie in Hamburg gegen die Mannschaft des Streamers Trymacs.

Spidey Ja genau, da fahren wir 400 Kilometer hin. Das ist eher so ein Youtube-Ding. Aus Contentsicht. Aber ich weiß auch nicht, warum wir die Auswärtsspiele so weit außerhalb haben.

Holzi Auf der Anlage sind eine Sauna und Kabinen abgebrannt, deswegen haben wir keine Umkleiden und müssen auf die Grundschule, die ein paar hundert Meter weg ist, zurückgreifen. Deswegen sind da Auswärtsspiele die angenehmste Lösung.

Spidey Und wir wollen auch gegen ein bisschen höhere Gegner testen. Hier haben wir auch gefühlt schon gegen jeden gespielt.

Holzi, im Video vom Testspiel gegen Türkiyemspor Mönchengladbach haben Sie gesagt, dass Sie das machen, weil Sie in Düsseldorf nicht so beliebt sind. Hat es damit zu tun oder war das nur ein Witz?

Holzi In Gladbach war ein bisschen Ausnahmezustand, deswegen hatte ich das gesagt.

Spidey Wie in Düsseldorf sind wir nicht beliebt? Das klingt ja richtig negativ.

Holzi Ja, das hört sich echt ein bisschen falsch an. Was ich sagen wollte, war, dass dort einfach so viele Menschen waren, die für so ein Testspiel richtig krass abgegangen sind. Bei gutem Wetter kommen normalerweise etwa 50 bis 200 Leute zu unseren Spielen, und da waren mehr als 400.

Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Youtube-Stars härter rangenommen werden als andere Mannschaften?

Holzi Ja, schon, aber das kann man auch immer gut als Ausrede nutzen (lacht). Wir haben schon Erfahrungen gemacht, dass Mannschaften gerne mal Spieler aus den höheren Mannschaften runtergeschickt haben. Auch für die Kamera.

Bei Ihrem Verein liegt natürlich der Vergleich mit Delay Sports nahe, auch wenn es ganz andere Konzepte sind. Bisher ist der FC Bewegung eher eine Freundesgruppe. Wo möchten Sie mit dem Verein dennoch mal hin?

Spidey Mit unserem selbstgegründeten Verein haben wir natürlich auch Ambitionen. Davor war alles sehr hobby- und spaßmäßig. Aber wenn man einen Verein gründet, will man auch Erfolg damit haben. Wir versuchen es dennoch, so lange es geht, mit unseren Freunden zu spielen und den Spaß nicht zu verlieren. Irgendwann, das haben wir uns auch schon vorgenommen, kommt der Switch, dass wir sagen: Jetzt wird es professioneller. Und dann geht es wirklich mehr ums Gewinnen und Aufsteigen als um Content und Spaß.

Holzi Ich würde das auch gar nicht an einer Liga festmachen. Was geil wäre, wenn wir es schaffen, auch ein richtiger Verein zu sein. Das heißt im Bestfall, dass wir irgendwann mit einer eigenen Anlage in Düsseldorf auch einen Unterbau erstellen können. Sprich: eine A-Jugend, eine B-Jugend, eine C-Jugend, eine zweite Mannschaft und so weiter. Wenn wir das hinbekommen, das wäre einfach geil, aber ich fürchte, da gibt es auch einige Hindernisse. In Düsseldorf ist es auch nicht allzu leicht, einen solchen Platz zu finden. Aber wer, wenn nicht wir?

Sie haben im Podcast schon mehrfach betont, dass es kein Projekt zum Selberspielen ist, sondern es den Verein in 50 Jahren noch geben soll.

Spidey Ja, das wäre schön.

Holzi Ich sage ja auch immer gerne aus Spaß, dass wir zweite Kraft in Düsseldorf werden wollen. (lacht)

Gibt es Pläne, den Verein auch medial weiter auszuweiten? Kommen vielleicht wie bei den Volleyballern von Spontent noch Livestreams hinzu?

Holzi Die Idee hatten wir auch schon mal, aber da sind wir nie so richtig reingegangen.

Spidey Wir haben auch jetzt schon sehr viel ausgeschöpft. Streamen wollen wir nicht, weil wir uns dafür entschieden haben, auf die Youtube-Videos zu setzen, was dann auch eher unser Ding ist. Der Podcast wird wahrscheinlich noch ein bisschen professioneller werden. Aber dazu dürfen wir noch nicht zu viel sagen. Irgendwann wird es einfach zu viel. Wir haben alleine sieben Youtube-Kanäle, dann jeder noch einmal Tiktok, Instagram. Irgendwas muss dann immer darunter leiden.

Beim Polizei SV gab es damals nach Ihrem Einstieg einen riesigen Ansturm auf die Jugendabteilung. Freuen Sie sich darüber, dass Kinder auch wegen Ihnen Fußball spielen?

Spidey Das haben wir von Anfang an gesagt. Daher kommt auch der Name FC Bewegung. Bewegung ist das Wichtigste im Leben. Ein Hauptkern von uns ist schon, dass wir die Kinder wieder zu mehr Bewegung bringen wollen und natürlich auch zum Fußballspielen.

Holzi Absolut. Und das am liebsten dann langfristig in unserem eigenen Verein (grinst).

Mit 31 denkt man für gewöhnlich langsam schon ans Aufhören. Wie ist das bei Ihnen?

Spidey Natürlich denkt man darüber nach. Der Kollege hat sein Karriereende eben schon praktisch verkündet. Ich gewähre mir auf jeden Fall noch ein paar Jährchen, möchte da aber auch kein Verfallsdatum setzen. Ein paar Jahre sind noch im Tank, bis ich dann denke: Jetzt kommt die zweite Mannschaft, wir starten noch einmal in der Kreisliga C und machen das von vorne.

Wie geht es denn mit der Begleitung des Vereins weiter, wenn Sie nicht mehr spielen?

Spidey Da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Wir sind sehr spontane Typen. Vieles verändert sich so schnell, da kann man die Zukunft auch eigentlich gar nicht so sehr planen.

Holzi Bei mir ist es jetzt schon ein bisschen länger der Fall, dass ich kommentierend daneben stehe. Und es funktioniert ja trotzdem. Wie es weiter geht, wenn wir beide nicht mehr spielen, werden wir dann sehen.