Holzheims erster Punkt in der Oberliga

Klar, vor dem ersten Match der Vereinsgeschichte in der Oberliga waren die Verantwortlichen der Holzheimer SG schon ein bisschen nervös, aber auch aller Vorfreude. „Alles gut. Was kann es Schöneres geben als so ein historisches Spiel“, meinte etwa Fußball-Abteilungsleiter Michael Volz ein paar Minuten vor dem Anpfiff. Die Anzahl der Zuschauer als Gradmesser genommen, blieb die ganz große Euphorie im Umfeld der Johann-Dahmen-Sportanlage allerdings aus. 209 Besucher meldete Stadionsprecher Ralf Schmitz in der Pause. Doch die, die gekommen waren, sahen eine ordentliche Oberliga-Premiere der Gastgeber, die angesichts eines 0:0 letztlich mit dem ersten Punkt belohnt wurde.

Es war die offensiv beste Phase der Partie für die Holzheimer, denn kurz davor war es eine schöne Umschaltsituation, bei der Ayan über links kam und eine schöne Flanke auf Paul Wolf schlug. Der stand zwar im Strafraum ziemlich frei, bekam den Ball allerdings nicht gedrückt, so dass er übers statt ins Tor flog. Wenige Minuten nach dem verschossenen Strafstoß war es Oguz Ayan, der nach schöner Vorarbeit von Zugang Niklas Harth im Strafraum aussichtsreich zum Abschluss kam, den Ball aber nur so ungenügend traf, dass er am linken Pfosten vorbei hoppelte.

Bitter nur für die Holzheimer: Schiedsrichter Felix May kredenzte ihnen die Chance zur Führung und damit zu einem eventuellen Sieg auf dem Silberteller, doch sie nahmen sie nicht an. Nachdem der Unparteiische in der ersten Hälfte ein Foul an Neuzugang Sakaki Ota außerhalb des Strafraums gesehen und damit eine knappe Entscheidung gegen die HSG getroffen hatte, roch es nach der Pause nach einer Konzessionsentscheidung, als Paul Wolf im Strafraum auf einen Gegenspieler auflief und Felix May auf den Punkt zeigte. Eine Angelegenheit für Torjäger Oguz Ayan, der allerdings an Kleves stark parierendem Keeper Henning Divis scheiterte.

„Natürlich ist es ein anderes Spiel, wenn wir den Elfmeter verwandeln. Ein Sieg wäre in dieser Phase möglich gewesen. Aber unter dem Strich können wir mit dem Spiel und dem Punkt zufrieden sein“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann nach der Partie. Wobei die Gäste aus Kleve eher zu den Mannschaften gehören dürften, die gegen den Abstieg spielen. In den vergangenen vier Spielzeit reichte es jeweils knapp und große personelle Verstärkungen gab es im Sommer nicht. „Der Standort Kleve ist ein nicht einfacher, weil wir etwas ab vom Schuss liegen und es deswegen schwer ist, Spieler zu uns zu holen, ohne große Summen zu zahlen“, erklärte Georg Mewes in seiner Funktion als Sportlicher Leiter der Gäste am Spielfeldrand. Und zwei neue Offensivkräfte (Daniel Lee und Ole Kook) mussten in Holzheim auch noch verletzt zuschauen.

Neumann: "Daran müssen wir wachsen"

Doch das Verletzungspech bleibt auch den Holzheimern treu. Zu den schon bekannten Ausfällen gesellte sich kurz vor der Partie auch noch Neuzugang Robert Wilschrey hinzu, der nach einer starken Vorbereitung auf einem guten Weg in Richtung Stammkraft war. Doch dann zog sich der Routinier eine Leistenverletzung zu und musste am Sonntag auch passen. „Vor dem ersten Spiel weißt du nie so genau, wo du stehst. Ich finde, wir sind mit dem Spiel in der Liga angekommen. Schließlich ist Kleve keine Laufkundschaft. Ein Punkt im ersten Oberligaspiel, alles ist gut“, fand denn auch Jesco Neumann.

Wobei seine Mannschaft durchaus einige Minuten brauchte, ehe sie in der Partie angekommen war. In der Anfangsphase dominierten die Gäste und zeigten einige schöne Kombinationen, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. Das erste Mal offensiv im Spiel an meldeten sich die Gastgeber in der 12. Minute, als über rechts ein Durchbruch zur Grundlinie gelang und Abdelkarim Afkir den zurückgelegten Ball etwas in Rücklage deutlich übers Tor drosch. Ab da agierten die Holzheimer auf Augenhöhe, hielten gut dagegen und waren auch in den Zweikämpfen präsenter.

Nach der Pause musste dann bei Holzheim ein Neuzugang (Luca Busch Garcia) für den anderen (Jonas Theuerzeit) den Platz räumen und in der Folge kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Auch wenn Kleve nach einer Ecke durch Philipp Divis den Pfosten traf, hatte die HSG die bessere Spielanlage und wurde immer gefährlicher. Doch die vergebenen Möglichkeiten blieben nicht ohne Wirkung. Als Kleve sich wehrte, fiel den Gastgebern nicht mehr viel ein. „In den letzten Minuten haben wir ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und den Gegner zu Kontern eingeladen. Zum Glück wurde das nicht bestraft. Daran müssen wir wachsen“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann. Weiter geht’s schon am Freitag beim TSV Meerbusch.