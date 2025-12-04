Die Holzheimer SG ist am Sonntag auf drei Punkte aus. – Foto: Hubert Wilschrey

Holzheimer SG zwischen sportlichem Ankommen und Gerüchten Oberliga Niederrhein: Michael Volz, Abteilungsleiter bei der Holzheimer SG, wischt Gerüchte um finanzielle Schwierigkeiten der Holzheimer SG vom Tisch - und hofft auf drei Punkte gegen Dingden am Samstag.

Für die Holzheimer SG hielt das vergangene halbe Jahr eine ganze Menge bereit. Im Sommer stieg das Team von Trainer Jesco Neumann erstmals in die Oberliga Niederrhein auf, hat dort nun durchaus damit zu tun, diese Spielklasse auch zu halten, aber das geht der Konkurrenz nicht anders. Alle Aufsteiger liegen aktuell maximal zwei Zähler hinter oder drei vor den Holzheimern, wobei der siebte Platz für den VfL Jüchen im engen Tabellenbild sehr trügerisch sein kann.

Morgen, 18:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden 18:00 live PUSH Sportlich sind die Erwartungen also durchaus erfüllt, vor allem wenn man bedenkt, dass es zuletzt ein 3:3 gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19 gab, bei dem die HSG alles anders als in Bestbesetzung antrat. "Wir haben gerade mit unserem dezimierten Kader, also ohne Tom Meurer, Robert Wilschrey, Sakaki Ota, Jonas Theuerzeit und Anas El-Rifai, gerade ein 3:3 abgerungen und stehen sichtbar mit 18 Punkten in guter Gesellschaft im unteren Drittel der Tabelle", sagt der Abteilungsleiter Michael Volz, der auch weiß, dass das Bild mit drei weiteren Zählern noch einmal deutlich freundlicher aussehen würde. "Wir setzen alles daran, am Samstag drei Punkte im Heimspiel gegen BW Dingden zu holen, denn auch 21 Punkte garantieren keinen großen Abstand zum Vor- und Drittletzten", fügt er mit Recht an.

Volz dementiert Gerüchte Intern gibt es aber durchaus auch Aufgaben zu bewältigen, so etwa den jüngsten Abgang des Sportlichen Leiters Simon Büttgenbach, der ab sofort in ähnlicher Funktion beim Konkurrenten 1. FC Monheim tätig ist. Dazu gibt es im Kreis immer wieder aufkommende Gerüchte über finanzielle Turbulenzen bei den Holzheimern, sogar von einer vermeintlich einberufenen Hauptversammlung am 15. Dezember ist immer wieder zu hören. "Eine Hauptversammlung am 15. Dezember ist nicht einberufen, auch nicht nötig, denn alle Zahlungen für den beendeten Monat November sind erfolgt, wie übrigens alle Zahlungen in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir sind niemandem etwas schuldig geblieben, das ist auch weiterhin unser Anspruch, für Gerüchte können wir nichts und beteiligen uns auch nicht daran", sagt Volz zu diesem Thema und wischt damit alles für die Seite des Vereins vom Tisch.