Holzheimer SG zurück auf Aufstiegsplatz

Der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz in der Landesliga hinter Jüchen hat die nächste Volte vollzogen. Nachdem die im Aufstiegsrennen lange Zeit abgeschlagene Holzheimer SG in der Woche zuvor durch die Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Kosova ihre guten Karten aus der Hand gegeben hatte, hat sich das Blatt am Sonntag wieder gewendet. Während die HSG ihre Hausaufgaben auf heimischer Anlage gegen den ASV Süchteln letztlich souverän mit einem 5:1 (1:0) erledigte, patzten die Kosovaren aus Düsseldorf bei den VSF Amern.

Sie verloren 3:4, verschossen dabei in Hälfte zwei bei 3:3 sogar einen Elfmeter, und mussten so die Holzheimer wieder auf Platz zwei vorbeiziehen lassen. Doch damit nicht genug: Weil Remscheid bei der Reserve des VfB Hilden gewann, fiel Kosova sogar auf Platz vier zurück und muss nun am letzten Spieltag auf Ausrutscher von gleich zwei Mannschaften hoffen, um noch eine Chance auf die Vizemeisterschaft und damit den Sprung in die Oberliga zu haben. „Ich habe nach unserer Niederlage gegen Kosova fest daran geglaubt, dass es noch nicht vorbei ist und das meiner Mannschaft auch so vermittelt“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann nach dem deutlichen Sieg gegen Süchteln und ergänzte: „Als ich gesehen haben, wie Kosova bei uns gefeiert hat, habe ich geahnt, dass da noch was geht. Deswegen haben wir uns vorgenommen, den Druck hochzuhalten.“