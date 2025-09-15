Holzheimer SG wartet weiter auf Heimsieg

Lange sah es so aus, als sollten sich die Oberliga-Kicker der Holzheimer SG die Zähne an den robusten Sonsbeckern ausbeißen. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte und einem frühen Rückstand nach der Pause bekam der Aufsteiger aber noch mal die Kurve und schaffte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Paul Wolf noch den späten Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Ein wichtiges Tor, doch es bleibt dabei: Nachdem den Holzheimern in der Woche zuvor in Baumberg der erste Dreier in der neuen Spielklasse gelungen war, warten sie auch nach dem dritten Versuch immer noch auf den ersten Sieg auf heimischer Anlage.

„In Summe ist das ein gerechtes Ergebnis. Hinten raus ist der späte Ausgleich wichtig für die Moral und zeigt, dass wir gut bei Kräften sind“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann nach der Partie. Doch alle Freude über den Ausgleich kurz vor Schluss konnte nicht überdecken, dass Neumann mit der Darbietung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte überhaupt nicht zufrieden war. „Da haben wir nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgenommen haben“, stellte er fest. Wobei die personellen Voraussetzungen auch nicht die besten waren. Weil neben dem gesperrten Jan Schumacher auch Sturmführer Oguz Ayan wegen Fußbeschwerden nicht dabei sein konnte, musste Neumann die Startelf von der erfolgreichen Partie gegen Baumberg deutlich umbauen. In dieser Konstellation agierten die Holzheimer in vielen Situationen zu unsauber, offenbarten technische Unzulänglichkeiten und sahen in vielen Zweikämpfen nicht gut aus. So kam nicht das Tempo ins Spiel, das nötig gewesen wäre, um die überaus kompakt stehenden und exzellent verteidigenden Gäste in Schwierigkeiten zu bringen.

Sonsbeck konnten also in aller Ruhe abwarten und auf Fehler der Gastgeber lauern. Fast hätten sie davon profitiert, als Holzheim kurz vor der Halbzeit in der Nähe seines Strafraums einen Strafstoß verursachte. Doch der Kunstschuss von Philip Pokora mit links war ein bisschen zu hoch angesetzt und streifte nur die Latte. Ein paar Zentimeter tiefer und HSG-Keeper Johannes Kultscher wäre wohl geschlagen gewesen. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte beendete Jesco Neumann dann das Experiment, die Sturmspitze mit dem jungen Sommerzugang Luca Busch Garcia zu besetzen. Paul Wolf ging in die Spitze und fürs Mittelfeld kam Oscar Callan.

Doch bevor sich wirklich Besserung einstellen konnte, gab es zunächst eine ganz kalte Dusche für die Gastgeber. Als Schiedsrichter Marlon Bruchhausen links vom HSG-Strafraum ein Foul an Gästestürmer Klaus Keisers pfiff, ließ der SVS die Holzheimer mit einer augenscheinlich einstudierten Freistoßvariante ziemlich alt aussehen. Eine flache Hereingabe wurde so freigeblockt, dass es zu einem Schuss von der Strafraumgrenze kam. Der klatschte zunächst noch an die Unterkante der Latte, doch im Nachfassen stocherte Philipp Elspaß das Kunstleder zur 1:0-Führung (52.) von Sonsbeck über die Linie.

Gute Holzheimer Reaktion

Was dann passierte, fasst Jesco Neumann so zusammen: „Unsere Reaktion war ganz gut, wir sind nicht hektisch geworden, sondern bei uns geblieben.“ Plötzlich schaffte es seine Mannschaft, dominanter aufzutreten und die Gäste zunehmend in deren Hälfte zu drücken. „Darüber werden wir zu reden haben, da haben wir aufgehört Fußball zu spielen“, meinte SVS-Coach Heinrich Losing hinterher. Das erste Mal in der Luft lag der Ausgleich, als Emre-Ilhan Caraj einen Dropkick aus etwa 20 Meter abfeuerte, Sonsbecks Keeper Kenan Mehmedovic aber stark parierte.

Förderlich für die Schlussoffensive erwies sich dann auch noch die Einwechslung von Joel Aschenbroich und Yannick Joosten in der 71. Minute. Gerade der lange verletzte Stürmer Joosten hatte bei seinem Saisondebüt einige gute Szenen und ermöglichte es Paul Wolf, sich wieder ins Mittelfeld zurückzuziehen. Und Wolf war es dann auch, der kurz vor Schluss die Nerven behielt, eine scharfe Hereingabe im Strafraum stark annahm und aus der Drehung zum viel umjubelten 1:1 traf.