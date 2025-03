Holzheimer SG verzockt Aufstiegschance gegen den FC Remscheid

Kann die Holzheimer SG mit ihrer Aufholjagd in der Landesliga am Ende Erfolg haben und tatsächlich noch einen der beiden Plätze ergattern, die am Ende der Saison den Aufstieg in die Oberliga bringen können? Bei der Beantwortung dieser Frage konnte die Partie, die am Sonntag um 15.30 Uhr an der Reuschenberger Straße angepfiffen wurde, schon von großer Bedeutung sein. Denn die Holzheimer hatten als Vierter den Dritten FC Remscheid zu Gast, der vor der Partie noch sechs Punkte mehr auf dem Konto hattte als das Team von Jesco Neumann, und damit punktgleich mit dem Zweiten FC Kosova Düsseldorf war. Nach der 3:5-Niederlage den Holzheimer sind es nun neun Zähler auf die Plätze zwei und drei und das Abrutschen auf den Sechsten Tabellenplatz, was die Chancen auf den Aufstieg auf ein Minimum schrumpfen lässt.