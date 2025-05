Holzheimer SG verpflichtet Stammspieler des VfB Homberg

Während der VfB Homberg seine Chance auf die Regionalliga West in den vergangenen Wochen verspielt hat, darf die Holzheimer SG mehr denn je vom Aufstieg in die Oberliga Niederrhein träumen. Die HSG war als Top-Favorit in die Liga gestartet, hatte aber nach einem Umbruch massive Anlaufschwierigkeiten. Die Plätze eins und zwei waren eigentlich schon abgeschrieben, doch unter Neu-Coach Jesco Neumann, der im November übernommen hat, siegte Holzheim in 16 Spielen 13-mal und steht plötzlich auf Platz zwei, der zum direkten Aufstieg in die Oberliga berechtigt.

Dauerbrenner in Homberg