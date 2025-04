Robert Wilschrey wechselt zur HSG. – Foto: SC Kapellen

Holzheimer SG verpflichtet Legende vom Lokalrivalen Kapellen Der lange verletzte Robert Wilschrey schlägt mit 35 Jahre noch mal ein neues Kapitel in seiner langen Fußballerkarriere auf.

Nachdem die Holzheimer SG im vergangenen Jahr im Rahmen der Planungen für die nun laufende Saison eine spektakuläre Neuverpflichtung nach der anderen an die Öffentlichkeit gebracht hatte, gibt sich der Landesligist in Zukunftsfragen aktuell deutlich zurückhaltender. Doch die erste namhafte Personalie, die die HSG nun publik machte, hat es in sich. Sie verpflichtete Robert Wilschrey, der beim Lokalrivalen SC Kapellen eine Art Legendenstatus besitzt.

Rückschlag in Aachen Dort heuerte er nämlich 2013 an, nachdem er sich bei seinem Versuch, sich beim damaligen Drittligisten Alemannia Aachen als Profi zu etablieren, schwer verletzt hatte. Eigentlich sollte das Engagement beim damals noch in der Oberliga kickenden SCK nur eine Zwischenstation sein, doch daraus sind nun zwölf Jahre geworden. Zwölf Jahre, in denen Wilschrey nicht nur ein unverzichtbarer Leistungsträger war, sondern auch die Kapitänsrolle übernahm und als Vorbild in Sachen Einsatz sowie Identifikation mit dem Verein vorne wegging. In der vergangenen Saison hätte er sich fast den Traum erfüllt, mit den Kapellenern die Rückkehr in die Oberliga zu schaffen. Dass es am Ende ganz knapp nicht klappte, hing auch damit zusammen, dass er sich in der entscheidenden Schlussphase der Saison einen Kreuzbandriss zuzog und der jungen Mannschaft nicht mehr mit seiner spielerischen Qualität und seiner Erfahrung helfen konnte.

Kalkuliertes Risiko für die HSG Wegen dieser schweren Verletzung konnte der inzwischen 35-Jährige auch in der laufenden Saison noch kein Spiel bestreiten, arbeitet aber inzwischen wieder sehr fleißig an seinem Comeback. „Robert ist eine Vereinslegende und trotz seiner Verletzung unser Kapitän. Ich hätte ihn gerne im Team behalten. Woran es gelegen hat, dass er nun geht, kann ich nicht sagen“, sagt der junge SCK-Coach Lennart Ingmann und ergänzt: „Ich wünsche ihm alles Gute und dass er sich seinen Traum erfüllen kann, noch mal anzugreifen.“ In der Mitteilung der Holzheimer wird deutlich, dass die Entscheidung für einen Wechsel zum Lokalrivalen auch mit seinen Ursprüngen zu tun. Denn bevor es ihn in den Nachwuchs des 1. FC Köln zog, begann er bei der HSG mit dem Fußballspielen. „Ich freue mich sehr auf die nächsten Saisons in der Heimat“, wird Robert Wilschrey selbst zitiert.