Holzheimer SG verliert ihre Partie in Amern nach der Pause

Die Holzheimer SG hat eine durchwachsene Hinrunde mit einer Niederlage beendet. – Foto: Heiko van der Velden

Für die Holzheimer SG endete die Hinrunde der Landesliga mit einer Enttäuschung. Mit einem Sieg beim Überraschungs-Tabellenzweiten VSF Amern hätte die HSG nach Punkten gleichziehen können, doch es setzte eine deutliche 0:3 (0:0)-Niederlage, so dass es mit 18 Punkten in die beiden letzten Spiele des Jahres geht.

„Die Hinrunde war durchwachsen, gerade die letzten Wochen waren von der Punkteausbeute nicht mehr so doll. Ich hoffe, wir können für die Zukunft viele Lehren daraus ziehen“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan, der auch keinen Zweifel daran ließ, dass die Niederlage in Schwalmtal nahe der niederländischen Grenze in Ordnung ging. „Es gibt keine Ausreden. Der Gegner war echt stark und hat unsere Schwächen in der zweiten Hälfte ausgenutzt.“ Dabei waren die Holzheimer noch ganz gut in die Partie gekommen. Die erste Spielhälfte gestalteten sie weitgehend ausgeglichen und verbuchten sogar die klarste Möglichkeit für sich. Malte Boermans kam aus fünf Metern zum Kopfball, setzte das Spielgerät aber knapp am Tor vorbei. Aus den Kabinen kamen allerdings die Gastgeber deutlich wacher und übernahmen das Kommando. „Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, meinte Derakhshan. Als Konsequenz daraus brachte Amerns Abwehrchef Dominik Kleinen sein Team in der 53. Minuten mit 1:0 in Führung. Die Weichen weiter auf Sieg stellte Lamin Fuchs mit dem 2:0(76.), endgültig alles klar machte dann der Japaner Hayato Takebata mit dem 3:0 (76.). Lange Zeit zum Wundenlecken bleibt den Holzheimern nun allerdings nicht, schon am Mittwoch sind sie wieder im Kreispokal gefordert. Während Lokalrivale SC Kapellen im Viertelfinale beim Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen antreten muss, geht es für die HSG zur ebenfalls in der Bezirksliga kickenden DJK Gnadental. Eine Partie, die nicht nur als Stadtduell ordentlich Brisanz in sich birgt. In den Reihen der Gastgeber laufen auch einige Spieler auf, die schon das HSG-Trikot trugen. „Natürlich ärgern wir uns jetzt über die Niederlage in Amern. Aber auf das Spiel in Gnadental freuen wir uns trotzdem“, sagte Derakhshan.