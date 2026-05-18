Holzheimer SG verdient sich Punkt gegen Primus Ratingen

Die HSG überzeugt gegen Ratingen 04/19 – Foto: Hubert Wilschrey

Als Schiedsrichter Lukas Dyck in der fünften Minute der Nachspielzeit auf der Johann-Dahmen-Sportanlage den Schlusspfiff ertönen ließ, gingen einige Spieler des bisherigen Tabellenführers Ratingen 04/19 enttäuscht zu Boden. Wie schon im Hinspiel hatte es die Germania nicht geschafft, den Aufsteiger Holzheimer SG niederzuringen, wieder endete die Partie unentschieden. Nach dem 3:3 im ersten Aufeinandertreffen hieß es dieses Mal 2:2. Ergebnisse, die die Ratinger unter dem Strich den Aufstieg kosten könnten, denn der VfB Hilden nutzte den RSV-Patzer und erobert die Tabellenführung. Die HSG verdiente sich den neuerlichen Punkt hingegen mit einer starken Vorstellung und liegt nun bei 40 Punkten. Doch wegen der Ergebnisse der Konkurrenz in dieser ausgeglichenen Liga und des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga müssen die Holzheimer bei zwei noch ausstehenden Spieltagen weiter zittern.

„Es ist schon verrückt, dass wir gegen den Tabellenführer punkten und nun sogar schlechter dastehen als vor dem Spieltag“, meinte Holzheims Trainer Jesco Neumann mit Blick auf den Umstand, dass seine Mannschaft von Platz zehn auf Platz zwölf abrutschte und der Vorsprung auf den ersten sicheren Abstiegsplatz von fünf auf vier Punkte schrumpfte. Das hat auch damit zu tun, dass seit Sonntag klar ist, dass es wegen des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga und der damit verbundenen Herabstufung der Fortuna Reserve von der Regionalliga West in die Oberliga vier Absteiger aus der fünften Liga gibt. Und auf Rang 15, der nun zum Abstiegsplatz geworden ist, kletterte am Sonntag der VfB Homberg, der dank eines 5:1-Heimsieges gegen Dingden nun bei 36 Punkten steht. „Ich habe schon vorher gesagt, dass wir nicht durch sein werden. Deswegen müssen wir jetzt noch weiter durchziehen“, meinte Jesco Neumann und ergänzte: „Das ändert aber nichts daran, dass wir gegen Ratingen ein ganz starkes Spiel gemacht haben. Wie die Jungs gekämpft und sich aufgeopfert haben, war schon außergewöhnlich.“

USA-Rückkehrer im HSG-Kader

Nach dem 0:5 am Wochenende zuvor beim VfB Hilden hatte der HSG-Coach an seine Mannschaft appelliert, wie schon so oft in der laufenden Spielzeit dem Plus des Gegners in Sachen individueller Qualität ein eingeschworenes Kollektiv entgegenzusetzen. Und dieses Kollektiv, zu dem auch überraschend der vorübergehend aus den USA zurückgekehrte Simon Büchte gehörte, wurde vom Start weg auch gleich auf eine harte Probe gestellt. Denn die Gäste versuchten, früh für klare Verhältnisse zu sorgen, indem sie die Holzheimer mit aggressivem Anlaufen unter Druck setzten, um hohe Ballgewinne zu generieren. Noch mal intensiver wurde es nach der ganz frühen Führung der Ratinger nach nur fünf Minuten. In dieser komplizierten Phase war es für die Gastgeber ganz wichtig, dass sie sich mal wieder auf ihre starken Standards verlassen konnten.

Als der RSV eine stark getretene Ecke nicht richtig klären konnte, rauschte Oscar James Callan von hinten heran und drosch den Ball nach einer knappen Viertelstunde aus 14 Metern zum Ausgleich unter die Latte. Eine Aktion, die merklich Wirkung zeigte bei den Gästen. Das Holzheimer Kollektiv fand immer besser ins Spiel und war sogar drauf und dran, seinerseits in Führung zu gehen. Umso bitterer, dass ein langer Ball auf Rinor Rexha von drei Holzheimern nicht konsequent genug verteidigt wurde und der Ratinger Angreifer sein Team mehr oder weniger aus dem Nichts wieder in Front brachte.