Holzheimer SG trotz Niederlage zufrieden, SC Kapellen in guter Form

Natürlich, den Platz als Verlierer verlassen zu müssen, ist immer Mist, zumal in einem Lokalderby zwischen Erzrivalen, deren Anlagen nur einen Katzensprung voneinander entfernt liegen. Doch so richtig unglücklich wirkte nach den 120 Minuten der ersten Runde im Niederrheinpokal im kochend heißen Jupp-Breuer-Stadion keiner der beiden Trainer: Klar, Lennart Ingmann freute sich, trotz der noch mit viel Luft nach oben versehenen Leistung seiner Truppe, über den erst spät in der Verlängerung eingebrachten 4:2-Sieg (2:2, 2:1) und auch darüber, „dass wir jetzt seit acht Monaten, einschließlich der Testspiele, ungeschlagen sind.“ Die letzte Niederlage des SC Kapellen datiert vom 7. Dezember, als in der Landesliga die Partie beim FC Kosova mit 1:3 verloren ging.
Sein seit dem 1. Juli für den Oberligisten Holzheimer SG zuständiger Kollege Sven van Beuningen registrierte in einer Mischung aus Genugtuung und vielleicht auch Erleichterung, dass seine komplett neuformierte Mannschaft gleich im ersten Pflichtspiel funktioniert hatte. „Dabei gelten wir doch als der Abstiegskandidat Nummer eins.“ Seine Hoffnung ist nun, dass es seinen Schützlingen gelingt, die vor allem bis zur Halbzeitpause gezeigte Power in die Liga zu transferieren. Die beginnt für die HSG am Samstag (16 Uhr) im Ausweichquartier an der Rosellener Schulstraße in Rosellen mit dem Hammer-Spiel gegen den KFC Uerdingen.
„Mit großem Stolz“ erfüllte den Coach gerade der Vortrag seiner Jungs in der Defensive, ein Mannschaftsteil, der in der Vorbereitung Anlass zur Sorge gegeben hatte. In der ersten Hälfte tauchten die Gastgeber, deren Kader möglicherweise sogar besser bestückt, auf jeden Fall aber eingespielter ist, tatsächlich nur dreimal gefährlich vor dem Gehäuse der HSG auf – und trafen zweimal: Dass dem frühen ersten Tor des von der Holzheimer Bank in Kapellens Startformation gewechselten Amin Azdouffal ein Ballverlust im Spielaufbau vorausgegangen war, mochte van Beuningen nicht am kurzfristigen Ausfall Robert Wilschreys festmachen. „Das hätte auch mit ihm passieren können.“
Der Patzer wäre außerdem gar nicht groß ins Gewicht gefallen, wenn der Oberligist in der Folge nicht so großzügig im Auslassen selbst bester Einschussgelegenheiten gewesen wäre. Vor allem über die Flügel, wo sich Yamato Aoki und Francisco San Jose Justo Bestnoten verdienten, kamen die Gäste immer wieder in aussichtsreiche Situationen. Gut ein halbes Dutzend Mal fand SCK-Keeper Jan Pillekamp Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Geschlagen war er nur in der 23. Minute, als ihn der in der vergangenen Saison noch in Kapellen tätige Japaner Aoki, von Luca Jerz nicht energisch genug angegangen, mit einem kunstvoll ins rechte Toreck gezirkelten Schuss überwand.
Der druckvolle Vortrag überraschte selbst Ingmann: „Respekt, wie gut Holzheim das mit den vielen neuen Spielern gemacht hat.“ Entscheidendes – und auch das ist ein Qualitätsmerkmal – tat sich freilich ganz am Ende der ersten Hälfte auf der anderen Seite: Zunächst bestrafte der nimmermüde Kazuki Hayashi eine weitere Unkonzentriertheit in der Ballbesitzsicherung per Heber über den im Halbfeld verharrenden HSG-Torhüter Patrick Herzke mit dem Treffer zum 2:1 für den SCK, dann musste Jan Schumacher nach einer Notbremse an seinem ehemaligen Teamkollegen Yannick Joosten mit der Roten Karte vom Feld.
Und so dauerte es bis in die Schlussphase der Verlängerung, ehe Thomas Lavia die Hausherren mit einem abgefälschten Freistoß durch die Mauer und Hayashi nach einer per Heber abgeschlossener Konter-Attacke doch noch jubeln ließen. Danach stellte David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der HSG mit Blick auf Schiedsrichter Cedric Gottschalk ziemlich ungehalten fest: „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Der Schiedsrichter hat dieses Spiel entschieden.“ Und Abteilungsleiter Udo Wanneck ergänzte: „Das war kein Foul beim Freistoß und vorher sowieso Abseits.“
Derweil war Ingmann mit seinen Gedanken schon beim Kreispokal-Match am Dienstag (20 Uhr) in Grefrath. „Dann schön auf Asche ..!“