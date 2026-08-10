Holzheimer SG trotz Niederlage zufrieden, SC Kapellen in guter Form

Hart umkämpft war das Pokalspiel zwischen Kapellen und Holzheim. – Foto: Hubert Wilschrey

Natürlich, den Platz als Verlierer verlassen zu müssen, ist immer Mist, zumal in einem Lokalderby zwischen Erzrivalen, deren Anlagen nur einen Katzensprung voneinander entfernt liegen. Doch so richtig unglücklich wirkte nach den 120 Minuten der ersten Runde im Niederrheinpokal im kochend heißen Jupp-Breuer-Stadion keiner der beiden Trainer: Klar, Lennart Ingmann freute sich, trotz der noch mit viel Luft nach oben versehenen Leistung seiner Truppe, über den erst spät in der Verlängerung eingebrachten 4:2-Sieg (2:2, 2:1) und auch darüber, „dass wir jetzt seit acht Monaten, einschließlich der Testspiele, ungeschlagen sind.“ Die letzte Niederlage des SC Kapellen datiert vom 7. Dezember, als in der Landesliga die Partie beim FC Kosova mit 1:3 verloren ging.