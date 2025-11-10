Am Ende gab es diesmal keine Punkte für Holzheim. – Foto: Jens Terhardt

Holzheimer SG trauert möglichem Punktgewinn in Monheim hinterher Oberliga Niederrhein: Mit einem Sieg hätten sich die Oberliga-Kicker der Holzheimer SG von Monheim absetzen und mit einem Remis den Abstand halten können. Warum beides nicht gelang.

Das Sechs-Punkte-Spiel beim 1. FC Monheim konnte die Holzheimer SG nicht für sich entscheiden. Mit sichtbaren Auswirkungen auf die nun noch engere Tabelle der Oberliga. Während die Gastgeber durch den 3:1 (0:0)-Sieg nach Punkten mit der HSG gleich- und aufgrund des besseren Torverhältnisses im Tableau sogar an ihr vorbeigezogen ist, rückten die Gäste wieder ein Stück näher an die Abstiegszone heran.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim Holzheimer SG Holzheim 3 1 Abpfiff „Das Ergebnis fühlt sich zu hoch und auch ungerecht an. Ein Punkt wäre aus meiner Sicht verdient gewesen“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann kurz nach der Partie, die er mit seiner Mannschaft bewusst abwartend angegangen war. Auf dem für die Gäste ungewohnten und wegen der Nässe schwer zu bespielenden Naturrasen funktionierte das insbesondere in der ersten Hälfte gut, denn die Monheimer konnten weitgehend vom eigenen Tor weggehalten werden. Erst ein Distanzschuss von Aleksandar Bojkovski sorgte kurz vor der Pause für Gefahr für den HSG-Kasten.

Monheim wird aktiver, Holzheim trifft Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann aktiver, hatten kurz nach dem Wiederanpfiff durch Oscar Callan eine gute Möglichkeit in Führung zu gehen, was dann aber in der 61. Minute durch Torjäger Oguz Ayan gelang. „Dann sind wir am Drücker und müssen eigentlich das 2:0 machen“, erklärte Jesco Neumann, der dann aber mitansehen musste, wie die Hausherren mit einem perfekt ausgespielten Konter ausglichen (75.). Bitter wurde es dann, als Holzheim wenig später nach einer eigenen Ecke erneut ausgekontert wurde und dadurch in Rückstand geriet.