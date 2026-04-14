Holzheimer SG: Trainer Neumann verkündet Abschied zum Saisonende

Dann nimmt auch der als Sponsor eine Schlüsselposition besetzende Abteilungsleiter Michael Volz seinen Hut. Unbedingt festgehalten wissen möchte er aber, „dass meine dreijährige Amtszeit beendet ist. Ich stelle mich nur nicht mehr zur Wiederwahl.“ Bis dahin sehe er es als seine Aufgabe an, „das Schiff in der Oberliga zu halten. Das werden noch vier harte Wochen!“

Um die Akquise eines Nachfolgers habe er sich bereits gekümmert, führt der 60 Jahre alte Unternehmer aus. An die Spitze der Abteilung soll am 11. Mai Udo Wanneck rücken. Der 63-Jährige, dessen Sohn Stephan Wanneck beim Landesligisten DJK Gnadental spielt, ist ein ehemaliger Mitarbeiter Volz‘, war in dessen Firma V-Pack in Krefeld drei Jahre im Außendienst tätig. Der mittlerweile in Duisburg wohnende Neusser bringt als langjähriges Mitglied der Alten Herren (AH) in Holzheim auf jeden Fall den nötigen Stallgeruch für diesen Posten mit. „In diesem Kreis haben wir über manche Vorstandsentscheidung mit dem Kopf geschüttelt und gemoppert“, sagt er und fühlt sich daher jetzt in der Pflicht. „Du kannst ja nicht immer nur moppern. Du musst auch was tun.“

Obwohl er sich erst am 11. Mai zur Wahl stellt, hat er mit seiner Arbeit längst begonnen. Zunächst mal muss er Mitstreiter finden. Nach dem Abgang des Sportlichen Leiters Simon Büttgenbach zum Ligarivalen 1. FC Monheim noch im alten Jahr besteht die Abteilungsleitung momentan aus Volz, dem als 2. Vorsitzenden auch dem Hauptvorstand angehörenden Geschäftsführer Ingo Zimmermann und dessen Stellvertreter Thomas Koch.

Sich als Abteilung in diesem wichtigen Bereich breiter aufzustellen, ist ihm deshalb ein ganz entscheidendes Anliegen. „Als Einzelkämpfer ist das nicht zu schaffen. Wir müssen uns in vielen Bereichen komplett neu aufstellen.“ Etat wird gesenkt

Darüber hinaus laufen Gespräche mit den Akteuren der aktuellen Mannschaft und potenziellen Neuzugängen. Kein leichter Akt, weiß Robert Wilschrey: „Es gibt halt noch viele Fragezeichen. Klar ist nur, dass der Etat gesenkt wird. Der Verein kann nicht mehr das zahlen, was die Spieler gewohnt sind.“ Wanneck stellt jedoch klar, dass der Verbleib in der Oberliga höchste Priorität genieße. „Diese Spielklasse geben wir nicht so einfach her. Wir werden schon was Gescheites dahinstellen – ob das dann reicht, wird man sehen ...“