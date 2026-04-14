Holzheimer SG: Trainer Neumann verkündet Abschied zum Saisonende

Es ist nur etwas mehr als zwei Wochen her, da schwebte die Holzheimer SG auf Wolke sieben. Der Neuling war nach dem 3:2-Erfolg vor 800 Zuschauern über den KFC Uerdingen auf Rang acht der Oberliga-Tabelle gesprungen und der Himmel hing voller Geigen.
Doch dann wurde es finster: Drei Tage vor der nächsten Partie am Gründonnerstag beim ETB SW Essen teilte Trainer Jesco Neumann der Sportlichen Leitung mit, „dass ich meinen Vertrag bis zum 30. Juni erfülle und dann aufhöre.“ Er habe mit seinem Co-Trainer Christian Langner eingehend analysiert, wie es nach dem bevorstehenden Switch und den zu erwartenden personellen Abgängen in Holzheim weitergehen könnte. „Und weil sich an der Lage seit den ersten Gesprächen im März nichts geändert hat, gibt es einfach zu viele Fragezeichen, um guten Gewissens zuzusagen.“
Die folgenden Niederlagen in Essen (1:4) und am Sonntag daheim gegen Homberg (0:3) führt Neumann indes nicht auf seine Entscheidung zurück. „Es sollte hier kein Thema um meine Person entstehen. Der Verein und der Klassenerhalt sind größer als ich – für mich steht der Nichtabstieg über allem.“ Zwar stehen mit Stammkeeper Johannes Kultscher (SV Rosellen), Torjäger Oguz Ayan (CSV Marathon Krefeld) und wohl auch Routinier Robert Wilschrey schon die ersten Abgänge fest (Co-Trainer Tim Nehrbauer kehrt bei der DJK Novesia aufs Spielfeld zurück), doch wie es mit der HSG tatsächlich weitergeht, dürfte sich erst bei der Mitgliederversammlung der Fußball-Abteilung am 11. Mai erweisen.
Dann nimmt auch der als Sponsor eine Schlüsselposition besetzende Abteilungsleiter Michael Volz seinen Hut. Unbedingt festgehalten wissen möchte er aber, „dass meine dreijährige Amtszeit beendet ist. Ich stelle mich nur nicht mehr zur Wiederwahl.“ Bis dahin sehe er es als seine Aufgabe an, „das Schiff in der Oberliga zu halten. Das werden noch vier harte Wochen!“
Um die Akquise eines Nachfolgers habe er sich bereits gekümmert, führt der 60 Jahre alte Unternehmer aus. An die Spitze der Abteilung soll am 11. Mai Udo Wanneck rücken. Der 63-Jährige, dessen Sohn Stephan Wanneck beim Landesligisten DJK Gnadental spielt, ist ein ehemaliger Mitarbeiter Volz‘, war in dessen Firma V-Pack in Krefeld drei Jahre im Außendienst tätig. Der mittlerweile in Duisburg wohnende Neusser bringt als langjähriges Mitglied der Alten Herren (AH) in Holzheim auf jeden Fall den nötigen Stallgeruch für diesen Posten mit. „In diesem Kreis haben wir über manche Vorstandsentscheidung mit dem Kopf geschüttelt und gemoppert“, sagt er und fühlt sich daher jetzt in der Pflicht. „Du kannst ja nicht immer nur moppern. Du musst auch was tun.“
Obwohl er sich erst am 11. Mai zur Wahl stellt, hat er mit seiner Arbeit längst begonnen. Zunächst mal muss er Mitstreiter finden. Nach dem Abgang des Sportlichen Leiters Simon Büttgenbach zum Ligarivalen 1. FC Monheim noch im alten Jahr besteht die Abteilungsleitung momentan aus Volz, dem als 2. Vorsitzenden auch dem Hauptvorstand angehörenden Geschäftsführer Ingo Zimmermann und dessen Stellvertreter Thomas Koch.
Sich als Abteilung in diesem wichtigen Bereich breiter aufzustellen, ist ihm deshalb ein ganz entscheidendes Anliegen. „Als Einzelkämpfer ist das nicht zu schaffen. Wir müssen uns in vielen Bereichen komplett neu aufstellen.“
Darüber hinaus laufen Gespräche mit den Akteuren der aktuellen Mannschaft und potenziellen Neuzugängen. Kein leichter Akt, weiß Robert Wilschrey: „Es gibt halt noch viele Fragezeichen. Klar ist nur, dass der Etat gesenkt wird. Der Verein kann nicht mehr das zahlen, was die Spieler gewohnt sind.“ Wanneck stellt jedoch klar, dass der Verbleib in der Oberliga höchste Priorität genieße. „Diese Spielklasse geben wir nicht so einfach her. Wir werden schon was Gescheites dahinstellen – ob das dann reicht, wird man sehen ...“
Immerhin ist der Energieberater davon überzeugt, schon sehr bald einen neuen Trainer präsentieren zu können, möchte aber nicht unerwähnt lassen, „dass mit Jesco Neumann alles fair und sauber abgelaufen ist.“ Der DFB-Stützpunkttrainer im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss betont derweil, dass er seine Entscheidung, die HSG am Saisonende zu verlassen, losgelöst von anderen Interessen getroffen habe. „Natürlich habe ich grundsätzlich Lust, noch ein paar Jahre als Trainer zu arbeiten. Aber ich bin keiner, der hausieren geht. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit meiner Familie.“
Ganz wichtig ist dem 37-Jährigen, Inhaber der DFB-A-Lizenz und bis 2019 am Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach beschäftigt, dass er für den erbrachten Aufwand im Amateurfußball auf diesem Niveau auch etwas zurückbekommt. „Wenn du das als Hobby zusätzlich zu deinem 40-Stunden-Vollzeitjob machst, muss das sportlich auch reizvoll sein.“ Diese Mindestanforderung sieht er bei der Holzheimer SG in der kommenden Spielzeit – Stand heute – nicht erfüllt.