Holzheimer SG startet gegen den KFC Uerdingen in die Saison

In der vergangenen Saison war das Aufeinandertreffen der beiden ein echter Krimi. – Foto: Markus Becker

Das erste Mal um Punkte gespielt wird in der Saison 2026/2027 der Oberliga Niederrhein am Freitag, den 14. August – direkt mit Beteiligung der Kicker aus dem Rhein-Kreis: Der VfL Jüchen/Garzweiler, in der vergangenen Saison nach fürchterlicher Rückrunde erst am letzten Spieltag gerettet, tritt bei Blau-Weiß Dingden an. Die Partie auf der Sportanlage am Höingsweg beginnt um 20 Uhr. Eine halbe Stunde früher dran sind im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich Zwangsabsteiger Fortuna Düsseldorf II und der TSV Meerbusch.

Freitag soll der Heimspieltag für die HSG werden

Die Holzheimer SG startet mit einem attraktiven Heimspiel, hat am Königsehrenabend (Samstag, 15. August) den KFC Uerdingen zu Gast. Gut möglich, dass die Partie (Anpfiff 16 Uhr) wieder auf der Wolker-Anlage stattfindet. Das macht für Abteilungsleiter Udo Wanneck gleich aus mehreren Gründen Sinn: „Die Problematik auf unserer Anlage, was Rasen, Parkplätze, Toiletten und Verköstigung anbelangt, sind ja bekannt. Das müssen wir prüfen.“ Zudem hatte die HSG in der vergangenen Saison gute Erfahrungen auf der Wolker-Anlage gemacht. Als Neuling gewannen die Gastgeber Ende März vor mehr als 800 Zuschauern mit 3:2.

Verlegt auf den Donnerstag (20 Uhr) vor dem Neusser Schützenfest ist auch das Lokalderby am 27. August in Holzheim gegen den VfL Jüchen/Garzweiler. Überhaupt hat die HSG in ihrer zweiten Saison in der Oberliga den Sonntag als Spieltag für ihre Heimpartien gestrichen. „Wir spielen grundsätzlich freitags“, sagt Wanneck. „Damit sind wir dem Wunsch der Mannschaft gefolgt. Mal sehen, ob es auch zuschauertechnisch was bringt.“ In Jüchen sind die Holzheimer am Sonntag, den 28. Februar zu Gast. Anstoß an der Stadionstraße ist um 15 Uhr.