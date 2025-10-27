Holzheimer SG spielt nach Homberg-Pleite in St. Tönis groß auf

Trainer Jesco Neumann hatte nach der deutlichen Auswärtsniederlage beim VfB Homberg eine Reaktion gefordert. Und die Spieler des Oberligisten Holzheimer SG lieferten. Das zweite Auswärtsspiel in Folge gewannen sie beim SC St. Tönis mit 4:2 (2:1) und holten damit als Aufsteiger wichtige Punkte, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten.
„Einerseits haben wir den Sieg hinterher genossen, andererseits waren wir aber auch förmlich am Ende“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann mit Blick auf den kräftezehrenden Nachmittag gegen einen starken Gegner und auf einem tiefen Rasenplatz. Was dem Coach besonders gefiel: Seine Spieler waren von Beginn an mit einer ganz anderen Spannung in der Partie. Das zahlte ich ganz früh aus, denn schon in der zweiten Minute schnappte die Falle der Holzheimer das erste Mal zu. Gegen die weit aufgerückten Gastgeber schaltete die HSG schnell um, kam hinter die Abwehrkette und Sakaki Ota vollstreckte. Nach einem ähnlichen Muster fiel dann das 2:0 der Holzheimer in der 23. Minute durch Abdelkarim Afkir. „Zwei Chancen, zwei Tore. Das war natürlich Balsam für die Seele, weil wir uns viel vorgenommen hatten und das dann so gut geklappt hat“, meinte Jesco Neumann, der aber mit ansehen musste, wie St. Tönis kurz vor der Pause noch der Anschluss gelang.
Die Befürchtung des HSG-Trainers war, dass der Zeitpunkt des Anschlusstreffers die Gastgeber gerade in der Anfangsphase der zweiten Hälfte noch mal mächtig beflügeln würde. Doch die neu formierte Defensive der Holzheimer, in der Rückkehrer Tom Meurer mal die Rolle vor den Innenverteidigern Jan Schumacher und Simon Büchte einnahm, machte ihre Sache exzellent und hatte die Lage weitgehend im Griff. Als dann auch noch einem SC-Spieler nach einem HSG-Freistoß der im Ball im Strafraum an die Hand sprang, Schiedsrichter Alexander Schuh auf Elfmeter entschied und Oguz Ayan verwandelte, sah es richtig gut aus für die Gäste. Zumal Torjäger Ayan ein paar Minuten später die nächste Umschaltsituation zum 4:1 vollendete und für eine Vorentscheidung sorgte. Kurz darauf verkürzte St. Tönis zwar auf 2:4, doch in der Folge sprang nicht mehr heraus als kurz vor dem Schlusspfiff eine Rote Karte.