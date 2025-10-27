Klarer Sieg für die HSG. – Foto: Jens Terhardt

Holzheimer SG spielt nach Homberg-Pleite in St. Tönis groß auf Die Oberliga-Kicker der HSG hatten sich viel vorgenommen für die Partie beim SC St. Tönis. Dass sie viel davon umsetzen konnten, brachte ihnen drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib ein.

Trainer Jesco Neumann hatte nach der deutlichen Auswärtsniederlage beim VfB Homberg eine Reaktion gefordert. Und die Spieler des Oberligisten Holzheimer SG lieferten. Das zweite Auswärtsspiel in Folge gewannen sie beim SC St. Tönis mit 4:2 (2:1) und holten damit als Aufsteiger wichtige Punkte, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten.

„Einerseits haben wir den Sieg hinterher genossen, andererseits waren wir aber auch förmlich am Ende“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann mit Blick auf den kräftezehrenden Nachmittag gegen einen starken Gegner und auf einem tiefen Rasenplatz. Was dem Coach besonders gefiel: Seine Spieler waren von Beginn an mit einer ganz anderen Spannung in der Partie. Das zahlte ich ganz früh aus, denn schon in der zweiten Minute schnappte die Falle der Holzheimer das erste Mal zu. Gegen die weit aufgerückten Gastgeber schaltete die HSG schnell um, kam hinter die Abwehrkette und Sakaki Ota vollstreckte. Nach einem ähnlichen Muster fiel dann das 2:0 der Holzheimer in der 23. Minute durch Abdelkarim Afkir. „Zwei Chancen, zwei Tore. Das war natürlich Balsam für die Seele, weil wir uns viel vorgenommen hatten und das dann so gut geklappt hat“, meinte Jesco Neumann, der aber mit ansehen musste, wie St. Tönis kurz vor der Pause noch der Anschluss gelang. Ayans Doppelpack macht alles klar