Holzheimer SG schnappt sich Stammspieler vom FC Kosova

Den Aufstieg in die Oberliga hat Oscar James Callan mit dem FC Kosova Düsseldorf nur hauchzart verpasst. Für den Briten geht es nach seinem ersten Jahr in Deutschland dennoch eine Liga nach oben. Er schlägt in der kommenden Saison beim vormaligen Ligakonkurrenten Holzheimer SG auf.

Callan kann zentrale Position einnehmen - in doppelter Hinsicht

"Das ist ein hochinteressanter Junge, der auch schon in Spanien gespielt hat", sagte der damalige Kosova-Coach Mohamed El Mimouni über den neu angekommenen Briten gegenüber der Rheinischen Post. In der Tat bereiste der zentrale Mittelfeldspieler schon einige Amateurklubs an der iberischen Halbinsel, ehe es ihn erstmals an den Niederrhein zog.