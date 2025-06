Jesco Neumann bekommt einen neuen Mittelfeldspieler. – Foto: André Nückel

Holzheimer SG schlägt diesmal am Mittelrhein zu Die Holzheimer SG verpflichtet Aaron Thomas aus der Mittelrheinliga. Der Mittelfeldspieler kehrt nach einem Jahr an den Niederrhein zurück. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Landesliga 1 Königsdorf Holzheim Aaron Thomas

Nach zuletzt Jonas Theuerzeit vom ASV Einigkeit Süchteln präsentiert die Holzheimer SG am Dienstag den nächsten Zugang: Mittelfeldspieler Aaron Thomas kehrt nach einem Jahr am Mittelrhein an den Niederrhein zurück und verstärkt den Oberliga-Aufsteiger ab Sommer.

"Die Holzheimer SG verstärkt sich im Mittelfeld! Wir freuen uns, Aaron Thomas in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Der 22-Jährige kommt vom Oberligisten Blau-Weiß Königsdorf und bringt jede Menge Erfahrung mit: 75 Oberliga-Einsätze stehen bereits in seiner Vita. Aaron wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und lief in der Oberliga unter anderem für den SC Cronenberg, TuRu Düsseldorf, Union Nettetal und zuletzt Königsdorf auf. Willkommen bei der HSG, Aaron! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit", teilt Holzheim mit. Königsdorf als Ausnahme: Thomas kennt den Niederrhein

Als die HSG im April die ersten Zugänge präsentierte, war die Oberliga noch ein frommer Wunsch. Dann zeigte sich das Team von Jesco Neumann von den Aufstiegskandidaten am formstärksten und schaffte am letzten Spieltag mit einem überzeugen Erfolg bei der VSF Amern tatsächlich noch den Sprung in die höchste Spielklasse am Niederrhein. Thomas wurde bei Borussia Mönchengladbach, der SG Unterrath und Ratingen 04/19 ausgebildet, im Anschluss spielte er bereits einige Jahre in der neuen Heimat der HSG; für Königsdorf kam er in der Mittelrheinliga in 13 Partien zum Einsatz. >>> Das ist Aaron Thomas