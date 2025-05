Jesco Neumann sprach nach der Niederlage auf seine Mannschaft ein. – Foto: Markus Becker

Holzheimer SG sagt: „Es ist noch nicht vorbei“ Trotz der bitteren 3:4-Heimniederlage im Topspiel gegen den FC Kosova vor mehr als 1200 Zuschauern schreibt die Holzheimer SG den Aufstieg in die Oberliga noch nicht ab. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Holzheim FC Kosova

Um’s mal positiv zu sehen: Nach der 3:4-Heimniederlage (Halbzeit 0:2) im Topspiel der Landesliga ist die Holzheimer SG wieder vom Gejagten zum Jäger geworden. Jene Rolle also, in der die Neusser seit der 1:2-Niederlage am 30. März in Fischeln mit sechs Siegen in Folge bis auf Platz zwei vorpreschten, während der FC Kosova als Tabellenführer im selben Zeitraum nicht nur seinen komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung verspielte, sondern gegenüber der HSG sogar noch mit zwei Zählern ins Hintertreffen geriet und trotz eines hastigen Trainerwechsels aus den Aufstiegsrängen rutschte.

Wohl auch deshalb schickt der erstaunlich gefasst wirkende Trainer Jesco Neumann seine Mannschaft fast trotzig in die noch ausstehenden Partien gegen Süchteln und in Amern. Seine Botschaft: „Noch ist es nicht vorbei!“ Das wäre es wohl gewesen – und zwar ganz in ihrem Sinne – wenn die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde nur eine ihrer vier erstklassigen Torchancen genutzt hätten: Gleich dreimal (8., 11. und 13. Minute) setzte Fawad Mirzada über links den im Zentrum in Position gelaufenen Maik Odenthal ein, wobei er bei der letzten Attacke alleine vor FC-Keeper Robert Marabian unbedingt selbst den Abschluss hätte suchen müssen. Auch Jan Schumacher scheiterte nach einer Ecke aus zehn Metern an Kosovas gutem Schlussmann (14.). Ein weiterer Rückschlag hätte den hypermotivierten, aber nach der langen Misserfolgsserie eben auch komplett verunsicherten Gästen wahrscheinlich schon früh im Match den Nerv gezogen. Stattdessen zog sich der Neuling am eigenen Schopf aus der Krise. Und das in großartiger Manier: Gleich die erste ernsthaft vorgetragene Attacke krönte der von Mo Karma eingesetzte Arton Tolaj bundesligareif per Heber mit dem Führungstreffer (20.). Und keine zwei Minuten später veredelte Maximilian Stellmach per Kopf eine maßgenaue Flanke von Khalid Al-Bazaz mit dem 2:0.