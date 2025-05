Holzheimer SG muss gegen Süchteln Hausaufgaben erledigen

Von den heimischen Landesligisten hat der VfL Jüchen-Garzweiler (Sonntag daheim gegen Unterrath) mit der Meisterschaft sein Maximalziel erreicht, der SC Kapellen (Sonntag daheim gegen Cronenberg) mit dem Klassenverbleib sein Minimalziel. Dagegen weiß die Holzheimer SG noch nicht so recht, wo sie dran ist.

Vorigen Samstag gab sie durch die 3:4-Heimniederlage gegen den FC Kosova im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz zwar die Zügel aus der Hand, doch bei einem Punkt Rückstand auf die Düsseldorfer bei zwei noch ausstehenden Spielen geht eventuell noch was. Dazu muss das Team von Trainer Jesco Neumann allerdings am Sonntag erneut daheim gegen den ASV Süchteln seine Hausaufgaben erledigen.

„Ich habe zwar etwas länger gebraucht als sonst, um das Spiel zu verdauen“, erklärt Jesco Neumann mit Blick auf die heftige Enttäuschung wegen der Niederlage gegen Kosova, bei der aus seiner Sicht insgesamt 30 gute Minuten zu wenig waren. Insbesondere die Absicherung nach hinten sei zu mangelhaft gewesen. Doch für ihn ist klar: „Der volle Fokus gilt nun dem Spiel gegen Süchteln. Denn wir wollen den Druck auf Kosova aufrechterhalten“, macht der HSG-Coach deutlich. Was ihm bei der Einordnung der Gesamtlage wichtig ist: „Nach dem Verlauf der Saison sind wir ja froh, dass wir uns überhaupt noch mal in diese Lage gebracht haben.“

Süchteln als Gegner ein Vorteil?

Was auf dem Papier ein Vorteil sein könnte, ist der Umstand, dass es für Holzheims nächsten Gegner Süchteln um nichts mehr geht, während der FC Kosova parallel die VSF Amern empfängt, die eine bärenstarke Rückrunde spielen (mit 26 Punkten auf Platz vier), aber immer noch nicht sicher gerettet sind. Doch auch von den Süchtelnern erwartet Jesco Neumann noch heftige Gegenwehr. In ihrem bislang letzten Spiel besiegten sie Kosova mit 2:1. Personell entspannt sich die Lage, der lange verletzte Oguz Ayan kommt sogar für die Startelf in Frage.