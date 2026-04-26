Holzheimer SG macht’s mit Herz und Verstand

Der Coach zeigte sich nach dem torlosen Unentschieden in St. Tönis sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die eine Woche zuvor noch eine 0:4-Niederlage gegen Meerbusch hatte hinnehmen müssen. „Die Jungs haben eine klare Reaktion auf das Meerbusch-Spiel gezeigt. Wir haben es einer Spitzenmannschaft über neunzig Minuten schwer gemacht, darauf können wir stolz sein. Unsere Einstellung war top, anders als gegen den TSV“, lobte Klinger seine Kicker.

Kurz vor Schluss kam neben einer guten Leistung des VfL auch noch Spielglück dazu. In der 87. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den SC St. Tönis, den Julian Suaterna-Florez allerdings zur Freude des VfL an die Latte schoss. „Ein später Gegentreffer wäre unfassbar bitter gewesen, umso größer war die Freude über den Punktgewinn. Auch nach dem verschossenen Strafstoß hat mein Team bis zum Schluss konzentriert zu Ende gespielt“, wollte Klinger unbedingt festgehalten wissen.

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