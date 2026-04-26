Holzheimer SG macht’s mit Herz und Verstand

So schnell kann das gehen im Fußball: Vor dem Spiel im Ruhrpott schien der problembeladene Oberligist Holzheimer SG nach drei deutlichen Niederlagen mit schmalen Leistungen im freien Fall zurück in die Landesliga zu sein. Doch am Sonntag befreite sich der Neuling mit einem 1:0-Sieg (Halbzeit 0:0) bei der heimstarken DJK Adler Frintrop in höchst eindrucksvoller Manier selbst aus dem größten Schlamassel und hat nun wieder vier Punkte zwischen sich und die Rote Zone gepackt.
Kritisches war von Trainer Jesco Neumann darum nach mehr als 90 aufregenden Minuten nicht zu hören. Vielmehr war er voll des Lobes über seine zuletzt hart in der Kritik stehenden Mannschaft. „Nicht nur das Ergebnis stimmte, auch die Leistung in einem komplizierten Spiel war sehr gut“, resümierte er zufrieden. „Das war Abstiegskampf!“ Im Gegensatz zu den vorausgegangenen Partien hatten seine Schützlinge diesmal auch das nötige Spielglück auf ihrer Seite. „In der ersten Hälfte hatte Frintrop ein deutliches Chancenplus“, räumte der Coach ehrlich ein. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts musste Ersatzkeeper Ryuji Kuwajima mit Unterstützung seiner Vorderleute mitunter Kopf und Kragen riskieren.
Doch die Null stand. Und als die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte ab der 62. Minute in Unterzahl agieren mussten, witterte die HSG ihre Chance. Entscheidend dabei war für Neumann, „dass wir nicht überpaced haben.“ Es half natürlich kolossal, dass er von Anfang wieder auf seine Führungsspieler Jonas Theuerzeit, Robert Wilschrey, Abdelkarim Afkir und Oguz Ayan bauen konnte. Für das Tor des Tages war jedoch ein für das Team ebenso wichtiger Akteur verantwortlich. In der 87. Minute schnappte sich Paul Wolf das Leder, verschaffte sich Luft und netzte aus knapp 16 Metern ein. An Schmitz‘ Backes vorbei sind die Holzheimer damit zwar noch längst nicht, „aber das war ein ganz wichtiger Schritt“, sagte Neumann.
Der VfL Jüchen/Garzweiler ist derweil nach dem 0:0 beim Tabellenvierten und Niederrheinpokalfinalisten SC St. Tönis auf einem guten Weg, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat die Viktoria sechs Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz, zudem liegen gleich sechs Teams zwischen dem Tabellenneunten und einer Rückkehr in die Landesliga. Jüchens Coach Daniel Klinger will den Klassenerhalt in den nächsten Wochen klarmachen. „Wenn wir nächsten Samstag gegen Baumberg gewinnen, sollten wir durch sein. Nach der Leistung gegen St. Tönis bin ich da sehr zuversichtlich.“
Der Coach zeigte sich nach dem torlosen Unentschieden in St. Tönis sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die eine Woche zuvor noch eine 0:4-Niederlage gegen Meerbusch hatte hinnehmen müssen. „Die Jungs haben eine klare Reaktion auf das Meerbusch-Spiel gezeigt. Wir haben es einer Spitzenmannschaft über neunzig Minuten schwer gemacht, darauf können wir stolz sein. Unsere Einstellung war top, anders als gegen den TSV“, lobte Klinger seine Kicker.
Kurz vor Schluss kam neben einer guten Leistung des VfL auch noch Spielglück dazu. In der 87. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den SC St. Tönis, den Julian Suaterna-Florez allerdings zur Freude des VfL an die Latte schoss. „Ein später Gegentreffer wäre unfassbar bitter gewesen, umso größer war die Freude über den Punktgewinn. Auch nach dem verschossenen Strafstoß hat mein Team bis zum Schluss konzentriert zu Ende gespielt“, wollte Klinger unbedingt festgehalten wissen.
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