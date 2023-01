Hamid Derakhshan will schon in der Vorbereitung etwas sehen. – Foto: Heiko van der Velden

Holzheimer SG lässt Konstanz vermissen Die HSG überwintert in der Landesliga mit mehr Punkten Abstand auf einen Abstiegsplatz als vergangene Saison. Dass trotzdem nicht völlige Zufriedenheit herrscht, ist ein Zeichen für die gestiegenen Ansprüche des Vereins.

Der Start in die Vorbereitung auf die Restsaison der Landesliga hätte bei der Holzheimer SG besser laufen können. Die Rückkehr des Winters hat am Dienstag zu einer ziemlich großen Rutschpartie geführt, so dass die Verantwortlichen die restlichen Einheiten unter der Woche kurzerhand in eine Soccerhalle in Grevenbroich verlegten.

Dennoch soll der erste Test am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen die U19 von SW Essen wie geplant unter freiem Himmel über die Bühne gehen. Trainer Hamid Derakhshan misst der Vorbereitung auf das erste Punktspiel im neuen Jahr am 26. Februar bei der SG Unterrath, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht, große Bedeutung zu. „Wir haben uns zwar ein gutes Polster nach unten erarbeitet, aber die Partie gegen Unterrath könnte die Richtung vorgeben, ob wir uns noch mehr absichern oder noch mal etwas mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen“, erklärt der HSG-Coach. In der vergangenen Saison gingen die Holzheimer ebenfalls mit 21 Punkten nach 14 Spielen in die Winterpause, damals waren aber 15 statt dieses Mal 13 Mannschaften in ihrer Landesligastaffel. Der Vorsprung der Holzheimer auf den ersten Abstiegsplatz, den der FSV Vohwinkel einnahm, betrug fünf Punkte. Dieses Mal sind es sieben Zähler Abstand zu den Unterrathern – und Holzheim hat den Vorteil, dass der Konkurrenz bei nur noch zehn statt 14 ausstehenden Spielen weniger Möglichkeiten bleiben, den Rückstand aufzuholen. „Wir sind trotzdem der Meinung, dass wir mehr Punkte hätten erzielen können. Aber wir waren einfach nicht konstant genug“, erklärt Derakhshan und lässt damit durchblicken, dass die Ansprüche im Verein gestiegen sind. Schließlich war im Sommer der Kader auch quantitativ und qualitativ erweitert worden. Doch nach dem vielversprechenden Start mit elf Punkten aus fünf Spielen, darunter der Derbysieg in Kapellen, gab es einige Rückschläge wie das 2:6 gegen den SC West und das 1:3 im Dezember im Rückspiel gegen die Kapellener. „Wir hatten ein bisschen Pech mit Verletzungen. Es ist schwer, Konstanz zu bekommen, wenn immer wieder entscheidende Spieler wegbrechen“, erklärt der HSG-Trainer, der die Verletzungsproblematik in Holzheim und bei anderen Teams immer noch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb zurückführt. So war Derakhshan immer wieder dazu gezwungen, gerade in der Defensive unfreiwillig zu rotieren. Mit der Folge, dass bei der grundsätzlich offensiven Spielanlage der Holzheimer nach hinten die Abstimmung nicht immer passte und zu viele Gegentore fielen. 27-mal schlug es im HSG-Tor ein, während beispielsweise die zwischenzeitlich auf einen Abstiegsplatz abgerutschten Kapellener nur 19 Treffer kassierten. Auf der anderen Seite bringen die Holzheimer gemessen an ihren herausgespielten Chancen aber auch zu selten den Ball im gegnerischen Kasten unter. „Da arbeitet unser Offensivcoach Salvatore Franciamore intensiv dran. Die Jungs wollen ja auch effektiver werden“, betont Derakhshan. Helfen würde es sicher, wenn die HSG die Last des Toreschießens auf mehr Schultern verteilen könnte als bislang. Die Mannschaft ist zu abhängig von Torjäger Yannick Joosten, außer ihm ist kein anderer Spieler auch nur in der Nähe einer zweistelligen Trefferzahl.