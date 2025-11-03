Holzheimer SG klopft erfolglos Steine

Gegen den Mitaufsteiger DJK Adler Frintrop bot sich der Holzheimer SG auf der heimischen Johann-Dahmen-Sportanlage die große Chance, im engen Gedränge der Oberliga einen wichtigen Dreier einzusammeln, um sich im Mittelfeld festzusetzen. Doch obwohl gegen die biederen Gäste deutlich mehr drin gewesen wäre, gelang es den Holzheimer nicht, aus ihrer optischen Gelegenheit entsprechenden Profit zu schlagen. Auch wenn die Gäste aus Essen insgesamt tief standen, versuchten die Räume eng zu machen und sehr robust zu Werke gingen, boten sie Angriffsfläche. Doch die HSG agierte insgesamt zu unsauber und kam zu Hause mal wieder nicht über ein Unentschieden hinaus, am Sonntag war es bereits das dritte torlose.

„Ich bin sprachlos“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann kurz nach der Partie, wobei er monierte, dass seine Mannschaft insbesondere in der ersten Spielhälfte so gespielt habe, wie es sich die Frintroper gewünscht hätten. „Wir wussten ja, dass die sich hinten reinstellen würden. Aber wir haben zu überhastet agiert, zu schnell Bälle verloren und zu viele technische Fehler gemacht. In Summe waren wir nach vorne zu harmlos“, meinte Neumann, der zwar hörbar der Möglichkeit nachtrauerte, gleich drei zusätzliche Punkte aufs Konto gebracht zu haben, doch Schwarzmalen ist angesichts der nach wie vor guten Ausgangsposition nicht sein Ding: „Positiv ist, dass wir wieder kein Gegentor kassiert haben, insgesamt das meiste gut wegverteidigt haben. Das 0:0 ist kein Beinbruch. Es sieht ja immer noch gut für uns aus.“

Gegen die Gäste aus Essen setzte der HSG-Coach auf dieselbe Startformation wie beim 4:2-Auswärtssieg am Wochenende zuvor beim SC St. Tönis. Doch während die Holzheimer gegen St. Tönis schon nach 23 Minuten mit 2:0 führten, war gegen die die defensiv und gut organisiert agierenden Adler Steineklopfen angesagt. Dabei gelang es vielzu selten, gegen die teils provozierend langsam agierenden Gäste, die jede Gelegenheit nutzten, um die HSG aus dem Rhythmus zu bringen, mit schnellen Aktionen mit und abseits des Balls in Verlegenheit zu bringen. Wobei dazu auch der insbesondere in Hälfte eins sehr kleinlich pfeifende Schiedsrichter Dustin Sperling seinen Teil beitrug, in dem er für viele Unterbrechungen sorgte.

Gute Phase ohne Belohnung

So musste schon der Zufall bei der besten Torchance der ersten 45 Minuten mithelfen. Da konnte Abdelkarim Afkir nach rund einer Viertelstunde dank eines Doppelpasses mit einem gegnerischen Spieler in den Strafraum eindringen. Sein Schuss sprang dann vom Innenpfosten zurück in den Fünfmeterraum, wo der am Boden liegende Jonas Theuerzeit den Ball zwar auf den Kopf bekam, ihn aber nicht platzieren konnte und er am freien Tor vorbeiflog.

„Immerhin haben wir nach der Pause eine Reaktion gezeigt“, nannte Jesco Neumann einen weiteren positiven Aspekt. Denn seine Mannschaft zeigte zwischen der 55. und 70. Minute die stärkste Phase des Spiels, ließ den Ball schneller zirkulieren, spielte nach vorne schnörkelloser und brachte die Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit, wobei es weiter an der letzten Präzision fehlte. Bestes Beispiel war die 70. Minute, als der extrem große Adler-Keeper Nils Reiners im Strafraum mit dem Ball am Fuß einen kapitalen Bock schoss und sich Holzheims Abdelkarim Afkir den Ball schnappte.

Sein Schuss aus spitzem Winkel landete zwar am Außenpfosten und war damit die beste Torannäherung seiner Mannschaft in Hälfte zwei, doch ein Pass ins Zentrum, wo zwei seiner Mitspieler ziemlich frei lauerten, wäre wohl die bessere Wahl gewesen. Dass die Frintroper ihrerseits in der 79. Minute durch den eingewechselten Elias Brechmann erstmals nach dem Seitenwechsel einen (harmlosen) Ball aufs HSG-Tor brachten, sagt viel über ihren spielerischen Ansatz aus. Sie können wohl gut mit dem Punkt leben.