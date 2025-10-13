Holzheim holt einen Punkt gegen den ETB. – Foto: Markus Becker

Holzheimer SG kann noch ganz spät jubeln Fast wäre die Heimserie des Aufsteigers Holzheimer SG in der Oberliga gegen den ETB SW Essen gerissen, doch dann schlug in der Nachspielzeit Torjäger Oguz Ayan gnadenlos zu.

Wenn ein gestandener Oberligist wie ETB SW Essen kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit die 1:0-Führung erzielt, ist normalerweise davon auszugehen, dass er den knappen Vorsprung ins Ziel bringt und sich die drei Punkte sichert. Deswegen sahen auch die sportlich Verantwortlichen des Aufsteigers Holzheimer SG die erste Heimniederlage der Saison auf sich zukommen, als die Essener am Sonntag auf der Johann-Dahmen-Sportanlage in der 88. Minute vorlegten. Doch die Gastgeber steckten nicht auf und wurden tatsächlich noch tief in der Nachspielzeit belohnt. Torjäger Oguz Ayan sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer für den 1:1 (0:0)-Endstand und eine Gefühlsexplosion bei der HSG.

„Bei uns herrscht natürlich Erleichterung pur. Durch das späte Tor fühlt sich das Unentschieden eher wie ein Sieg für uns an“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann hinterher. Er musste sich im Vorfeld der Partie aus personeller Sicht etwas einfallen lassen, weil Sperren und eine Erkältungswelle für einige Ausfälle gesorgt hatten. So tauchten gegen ETB im Vergleich zum starken Auftritt beim KFC Uerdingen in Niklas Harth, Emre-Ilhan Caraj, Amin Azdouffal und Zindine Durmus gleich vier neue Namen in der Startelf auf. Dennoch erwischten die Holzheimer einen guten Start in die Partie und präsentierten sich 15 Minuten spielbestimmend. „Dann machen wir uns aber das Leben selbst schwer und laden ETB durch individuelle Fehler zu Kontern ein“, so Neumann, der allerdings mit Zufriedenheit registrierte, dass seine Defensive zur Stelle war und Schlimmeres verhinderte. „Zum Glück konnten die Jungs die Situationen löschen“, so Neumann, der insgesamt von einem eher defensiv geprägten Spiel beider Mannschaften sprach. Deswegen entwickelte sich auch nach dem Seitenwechsel kein Offensivfeuerwerk, daran konnten aus Sicht der Gastgeber auch die vier frischen Kräfte nichts ändern, die in der zweiten Spielhälfte nach und nach kamen. Wobei sich die Einwechslung von Abdelkarim Afkir in der 83. Minute noch auszahlen sollte. Doch zunächst war Frustschieben angesagt, als sich Joshua Kapenda in der 88. Minute nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten gegen seinen Gegenspieler rustikal Platz verschaffte und zum 1:0 traf.