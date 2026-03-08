Holzheimer SG jubelt über späten Ausgleich

Dass die Partie in Sonsbeck so eine dramatische Wendung nehmen konnte, lag naturgemäß auch daran, dass sich die Sonsbecker nach einer eher ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten Vorteile erarbeiten und konnte und zehn Minuten vor der Pause durch Tymoteusz Miller in Führung gehen konnte. Als die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auch noch auf 2:0 erhöhten, obwohl die Gäste wieder besser im Spiel waren, sprach eigentlich alles für einen Heimsieg. Doch im Angesicht der drohenden Niederlage brachte Neumann drei frische Kräfte, setzte aber taktisch noch nicht alles auf eine Karte. „Denn wenn wir einen Konter bekommen, ist alles vorbei. Es ging darum, nach und nach den Druck zu erhöhen“, erklärte Neumann. Beim Anschlusstreffer half dann allerdings SV-Keeper Jan Fauseweh kräftig mit. Als er einen langen und hohen Ball der Gäste fangen wollte, ließ er das Spielgerät vor die Füße von Farwad Mirzada fallen, der nur noch zum 1:2 einschieben musste. Wie sich danach herausstellte, hatte sich Fauseweh bei der unglücklichen Aktion verletzt, er wurde anschließend ausgewechselt.