Holzheimer SG jubelt über späten Ausgleich

Was für ein Krimi im Abstiegskampf der Oberliga. Und dann auch noch mit einem Happy End für die Holzheimer SG, die zum Kellerduell beim SV Sonsbeck gereist war und im Falle einer Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht wäre. Und tatsächlich sah es auch lange so aus, als sollte die Mannschaft von Trainer Jesco Neumann die Heimreise mit leeren Händen antreten. Doch in einer unglaublichen Schlussphase machten die Gäste aus einem 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch ein 2:2 und schafften es sogar, noch einen Platz in der Tabelle aufzurücken.
„Hinten raus ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen schmeichelhaft für uns, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Letztlich war das total wichtig, weil wir bis zum Ende daran geglaubt haben. Zudem gibt uns das auch noch etwas für die Trainingswoche“, sagte HSG-Coach Neumann und hatte dabei auch schon das nächste, für den Kampf gegen den Abstieg immens wichtige Spiel im Hinterkopf. Denn kommenden Sonntag ist Schlusslicht SV Biemenhorst zu Gast in Holzheim. Und dass sich die Biemenhorster noch lange nicht aufgegeben haben, stellten sie am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den VfB Homberg eindrücklich unter Beweis.
Dass die Partie in Sonsbeck so eine dramatische Wendung nehmen konnte, lag naturgemäß auch daran, dass sich die Sonsbecker nach einer eher ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten Vorteile erarbeiten und konnte und zehn Minuten vor der Pause durch Tymoteusz Miller in Führung gehen konnte. Als die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auch noch auf 2:0 erhöhten, obwohl die Gäste wieder besser im Spiel waren, sprach eigentlich alles für einen Heimsieg. Doch im Angesicht der drohenden Niederlage brachte Neumann drei frische Kräfte, setzte aber taktisch noch nicht alles auf eine Karte. „Denn wenn wir einen Konter bekommen, ist alles vorbei. Es ging darum, nach und nach den Druck zu erhöhen“, erklärte Neumann. Beim Anschlusstreffer half dann allerdings SV-Keeper Jan Fauseweh kräftig mit. Als er einen langen und hohen Ball der Gäste fangen wollte, ließ er das Spielgerät vor die Füße von Farwad Mirzada fallen, der nur noch zum 1:2 einschieben musste. Wie sich danach herausstellte, hatte sich Fauseweh bei der unglücklichen Aktion verletzt, er wurde anschließend ausgewechselt.
In der Nachspielzeit ging es anschließend hin und her, doch einen Treffer gab es nur noch für die HSG: Einen Einwurf verlängerte Jan Schumacher mit dem Rücken zum Tor in den Strafraum, wo Abdelkarim Afkir lauerte und aus der Drehung den Ball zum viel umjubelten Ausgleich in die Maschen setzte. HSG-Coach Neumann erklärt: „Wir haben unser Ziel erreicht und Sonsbeck hinter uns gelassen. Dazu haben wir sogar noch Dingden überholt. Das setzt Kräfte frei.“