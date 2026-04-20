Holzheimer SG ist absolut chancenlos

Schlimmer hätte der 28. Spieltag der Oberliga Niederrhein aus Sicht der Holzheimer SG nicht laufen können: Selbst beim 0:5 gegen den allerdings auch bärenstarken SC St. Tönis auf absolut verlorenem Posten, und zu allem Übel punktete bis auf Adler Frintrop, am nächsten Sonntag Gastgeber des Neulings, die komplette Konkurrenz im Kampf um den Klassenverbleib.
Damit beschäftigte sich Trainer Jesco Neumann freilich direkt nach Spielschluss nur am Rande. Schließlich hat er zurzeit selbst genug Baustellen zu bearbeiten. Dass „wir heute in Summe keine Chance“ hatten, betrübte ihn sehr, denn unabhängig von der unbestreitbaren Klasse des in allen Belangen überlegenen Kontrahenten, tat er sich (viel zu) leicht, eine ellenlange Mängelliste zu erstellen. Am Grundübel traf die Mannschaft allerdings keine Schuld. Ohne Johannes Kultscher (Rotsperre), der auf der Linie auch in Frintrop von Ryuji Kuwajima zu vertreten sein wird, Robert Wilschrey, dessen Posten im Abwehrzentrum der erst 20-jährige Zinedine Durmus übernehmen musste, Jonas Theuerzeit und Torjäger Oguz Ayan, der nach langer Verletzungspause ab der 65. Minute immerhin Spielpraxis sammeln durfte, fehlte den Hausherren genau die Achse, die es zum Überleben in dieser anspruchsvollen Spielklasse unbedingt bräuchte.
„Uns fehlten die Führungsspieler auf dem Platz“, stellte Neumann zu Recht fest. Ob es nur daran lag, dass die Gastgeber von Anfang an fast paralysiert wirkten, erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, sollte der Trainer mit seinem Funktionsteam in der Trainingswoche vor dem Kellerduell mit Frintrop zu ergründen suchen. Sicher, die dicht vor dem Einzug in die mit 250.000 Euro dotierte erste DFB-Pokalrunde stehenden Gäste, gehören aktuell stimmungs- und leistungsmäßig einer anderen Liga an, doch ganz so leicht wie am Sonntag in Holzheim hätte es für sie nicht sein dürfen. Dass Schiedsrichter Lukas Luthe in den etwas mehr als 90 Minuten ohne Gelbe Karte auskam, sprach nicht unbedingt für einen Kampf auf Biegen und Brechen. „Als unsere jungen Fans mit dem Trommeln aufgehört hatten, war es totenstill auf dem Platz“, stellte der Coach einigermaßen fassungslos fest. „Ich glaube, bis zur Einwechslung von Yannick Joosten für die Schlussphase haben wir nicht einmal gefoult.“
Und auch die Treffer der von Ex-Profi Bekim Kastrati trainierten Gäste waren fast geschenkt. Besonders wohl fühlte sich dabei Julian Suaterna: Beim 0:1 noch vor der Pause durfte er seinen Gegenspieler zu einem lockeren Tänzchen bitten. Das 0:2 servierte ihm sein Teamkollege Luis Angel Montenegro Romero, der die Kugel zuvor Jan Schumacher an der Strafraumgrenze abgeluchst hatte, quasi auf dem Silbertablett.
Bitter für die HSG, dass sie ausgerechnet in der Phase, in der sie etwas mutiger wurde und durch Paul Wolf, Arton Tolaj sowie Sakaki Ota für Gefahr vor dem von Tim Schrick gehüteten Tor sorgte, das 0:3 abermals von Suaterna schlucken mussten. Als der fast ohne Gegenwehr auch noch seinen vierten Treffer feiern durfte und Mario Knops nur eine Minute später genauso leicht das 0:5 nachlegte, drohte der Aufsteiger komplett auseinanderzufallen. Gott sei Dank hatte Kastrati ein Einsehen mit dem geschlagenen Gegner und holte zunächst den überragenden Dominik Dohmen, Denker und Lenker im Mittelfeld, und dann auch Suaterna vom Feld.
Den Holzheimern, nun mit 1:12 Toren in drei punktlosen Spielen in Folge, bleibt nur zu hoffen, dass mit der absehbaren Rückkehr des Führungspersonals auch wieder eine deutliche Leistungssteigerung möglich ist. Denn die beiden nächsten Partien sind womöglich entscheidend im Abstiegskampf: Am Sonntag geht’s zur DJK Frintrop (ein Punkt zurück), deren Heimspiele echte Fußballevents sind, und am 1. Mai kommt der 1. FC Monheim (jetzt einen Punkt voraus) an die Reuschenberger Straße. Mehr Druck geht im Tabellenkeller wohl nicht.