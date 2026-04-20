Holzheimer SG ist absolut chancenlos

„Uns fehlten die Führungsspieler auf dem Platz“, stellte Neumann zu Recht fest. Ob es nur daran lag, dass die Gastgeber von Anfang an fast paralysiert wirkten, erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, sollte der Trainer mit seinem Funktionsteam in der Trainingswoche vor dem Kellerduell mit Frintrop zu ergründen suchen. Sicher, die dicht vor dem Einzug in die mit 250.000 Euro dotierte erste DFB-Pokalrunde stehenden Gäste, gehören aktuell stimmungs- und leistungsmäßig einer anderen Liga an, doch ganz so leicht wie am Sonntag in Holzheim hätte es für sie nicht sein dürfen. Dass Schiedsrichter Lukas Luthe in den etwas mehr als 90 Minuten ohne Gelbe Karte auskam, sprach nicht unbedingt für einen Kampf auf Biegen und Brechen. „Als unsere jungen Fans mit dem Trommeln aufgehört hatten, war es totenstill auf dem Platz“, stellte der Coach einigermaßen fassungslos fest. „Ich glaube, bis zur Einwechslung von Yannick Joosten für die Schlussphase haben wir nicht einmal gefoult.“