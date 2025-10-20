Klare Schlappe für die HSG. – Foto: Ralph Görtz

Holzheimer SG in Homberg chancenlos Schon zur Halbzeit lag die HSG beim Aufstiegsanwärter der Fußball-Oberliga hoffnungslos zurück.

Im bisherigen Saisonverlauf konnte Aufsteiger Holzheimer SG gegen jeden Gegner mithalten, am zehnten Spieltag setzte es nun die erste richtig deutliche Niederlage in der Oberliga. Beim Aufstiegsanwärter VfB Homberg unterlagen die Neusser 1:4 (0:3) und lagen schon zur Halbzeit hoffnungslos zurück.

Frühe Führung für Homberg „Wir wussten, dass irgendwann auch Spiele kommen, in denen wir nicht unseren besten Tag erwischen. Und das wird in der Oberliga eben bestraft“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann, der insgesamt mit dem Auftritt seiner Truppe überhaupt nicht zufrieden war: „Das war viel zu wenig von uns, was Laufbereitschaft und konsequentes Handeln in unserer Box anbelangt.“ Wobei Neumann auch mit dem Spielverlauf in der ersten Hälfte haderte, in der sein Team durchaus auch Möglichkeiten hatte, zu treffen. So hätte Sakaki Ota die Gäste in der 3. Minute in Führungen bringen können, als der Ball nach einer Flanke nicht richtig erwischte.

Dafür machten es die Homberger wenig später in einer ganz ähnlichen Szene besser und erzielten das 1:0. Das 1:1 lag in der Luft, als HSG-Torjäger Oguz Ayan den Pfosten traf und Paul Wolf die Chance zum Nachschuss bekam. Doch sein Versuch ging über den Kasten. Effektiver waren weiter die Gastgeber, denen in Hälfte eins nicht nur noch das 2:0 gelang, sondern auch noch in der Nachspielzeit das 3:0. Was den Treffer für Holzheim noch bitterer machte, war, dass er nach einer eigenen Ecke zustande kam.